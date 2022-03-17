ССО зайшли з тилу та перепалили техніку росіян

Фото: пресслужба Командування ССО

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ зайшли з тилу та перепалили техніку росіян на одному з напрямків. Фоторезультати опублікували на сторінці командування у четвер, 17 березня. “Вони” окопувалися , а ми зайшли з тилу. Працюємо!”, – підписали фото в КССО. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук