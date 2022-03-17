ССО захопили російську радіолокаційну станцію “Фара”

Фото пресслужби Командування ССО

Військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ захопили російські радіолокаційну станцію “Фара”.

Про це повідомили в пресслужбі Командування ССО у четвер, 17 березня.

“Черговий трофей вояків ССО України – російська РЛС “Фара”. Ця портативна радіолокаційна станція призначена для розвідки місцевості, виявлення людей і техніки, наведення і коригування вогню по виявленим цілям. Але, усі ці характеристики ніяк не завадили нашим воякам підібратися до ворога впритул і поповнити і без того чималий список трофеїв”, – повідомили в пресслужбі.

“Щодо колишніх власників захопленого комплексу, то вони також поповнили статистику зі збільшення кількості добрив для українського чорнозему”, – додали в ССО.

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