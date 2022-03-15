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ССО вибили росіян з позицій і звільнили важливу транспортну артерію на лінії фронту

15/03/2022 19:30

Сили спеціальних операцій ЗСУ вибили росіян з позицій і звільнили важливу транспортну артерію на одній із ділянок фронту.

Про це повідомили у вівторок, 15 березня, у пресцентрі Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

“Рубрика “А ми попереджали”. На одному із напрямків фронту оператори ССО України вибили ворога із зайнятих позицій, знищивши його техніку та звільнили важливу транспортну артерію”, – йдеться в повідомленні. 

ССО також оприлюднили світлини розбитих позицій росіян та їхньої спаленої техніки. 

“Прямо зараз наші вояки готують нові “сюрпризи” для російських окупантів”,- додали в пресслужбі спецпризначенців. 

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