Генштаб: втрати окупантів перевищили 14,2 тис. осіб

Втрати Російської Федерації у війні проти України складають понад 14,2 тисяч осіб.
Оновлені дані пресслужба Генштабу Збройних сил України опублікувала вранці в п’ятницю, 18 березня.
Так, втрати окупанта складають:
(У дужках – зміна проти даних ранку 17 березня).
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, додали в ГШ.
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