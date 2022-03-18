Генштаб: втрати окупантів перевищили 14,2 тис. осіб

Фото: пресслужба 93-ї бригади

(У дужках – зміна проти даних ранку 17 березня ).

Втрати Російської Федерації у війні проти України складають понад 14,2 тисяч осіб.

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