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Верещук назвала кількість зареєстрованих військовополонених РФ

19/03/2022 19:18

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук озвучила офіційну кількість полонених російських військовополонених в Україні.

За її словами, станом на 19 березня їх налічується 562 особи, повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Наразі офіційно військовополонених РФ у нас 562 особи. А є ще так званий «вантаж-200» – ми теж тут формуємо дані і організовуємо роботу разом із Червоним Хрестом”, – зазначила Верещук.

Вона запевнила, що з усіма полоненими поводяться відповідно до міжнародного гуманітарного права.

На кожного з них також надсилають картки до Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Віцепрем’єрка також розповіла, як будуть збирати та акумулювати розрізнені дані про полонених і зниклих безвісти та навіщо створено Національне інформаційне бюро (НІБ).

Саме ця структура покликана акумулювати досі розрізнену інформацію про військовополонених та безвісти зниклих з обох сторін війни.

Так само збиратимуть дані й стосовно цивільних полонених та заручників.

Йдеться про формування відповідних реєстрів та контактних “Гарячих телефонних ліній”, що працюватимуть у форматі 24/7.

Номери “Гарячої телефонної лінії” НІБ: 1648, або (044) 287-81-65.

Маєте запитання чи хочете повідомити про своїх рідних, зниклих безвісти або тих, хто міг потрапити в полон? Має важливу конфіденційну інформацію? Телефонуйте на “Гарячу лінію”!
Ваша інформація може врятувати життя та – сприятиме швидкому та якісному формуванню актуальних реєстрів.

Багатьох здивувало, чому очільниця Мінреінтеграції назвала саме таке число російських військовополонених, тоді як навіть 16 березня президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом казав, що полонених уже “є до тисячі“.

У коментарі “Українській правді” Верещук пояснила, що центр полонених запрацював лише 18 березня, і їм поки що надали саме такі цифри. Вочевидь, збір інформації триває.

За словами віцепрем’єрки “дані президента Володимира Зеленського про тисячу полонених – точніші“.

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