Home / Війна / В Україні створили табори для російських військовополонених

В Україні створили табори для російських військовополонених

18/03/2022 23:50

В Україні з’явилися табори для російських військовополонених, як того вимагає Женевська конвенція (Конвенція про поводження з військовополоненими).

Про це в інтерв’ю Російській службі BBC повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

“Звичайно, у нас військовополонені повинні перебувати в спеціальних військових таборах, і ми це відпрацювали, у нас підписано спільний наказ із Міноборони, з МВС, іншими причетними службами, але це питання саме до них (Військової служби правопорядку)”, – розповіла вона.

Генпрокурорка підтвердила, що “ці місця” (табори для військовополонених) вже є в Україні.

“Вже є. Ми над цим попрацювали. Вони є, тому що цього знову ж таки вимагає Женевська конвенція. Я хочу, щоби ми були дуже відкритими. Ми працювали в рамках міжнародного гуманітарного права, нашого національного законодавства і не переходили якихось рис, щоб до нас потім були питання”, – додала Венедіктова.

За її словами, російським військовим, які потрапили у полон під час війни з Україною, медична допомога надається майже на тому ж рівні, що й українським бійцям.

“Тому я вважаю, що ми виявляємо себе як цивілізована країна, яка дає відсіч агресору, але сама не стає агресором”, – підсумувала вона.

Нагадаємо, 16 березня президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом заявив, що в Україні є вже “до тисячі” військовополонених росіян.

Читайте також:
Що не так із заявою Human Rights Watch про недотримання Україною прав полонених росіян

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

За добу п’ятниці евакуйовано 9145 людей

За добу 18 березня з “найгарячіших” точок гуманітарними коридорами евакуйовано 9145 людей. Про це ввечері в п’ятницю повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. За його даними, 4972 мешканці...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse