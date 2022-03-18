В Україні створили табори для російських військовополонених

Російські полонені. Фото: facebook.com/Сухопутні війська України

В Україні з’явилися табори для російських військовополонених, як того вимагає Женевська конвенція (Конвенція про поводження з військовополоненими).

Про це в інтерв’ю Російській службі BBC повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

“Звичайно, у нас військовополонені повинні перебувати в спеціальних військових таборах, і ми це відпрацювали, у нас підписано спільний наказ із Міноборони, з МВС, іншими причетними службами, але це питання саме до них (Військової служби правопорядку)”, – розповіла вона.

Генпрокурорка підтвердила, що “ці місця” (табори для військовополонених) вже є в Україні.

“Вже є. Ми над цим попрацювали. Вони є, тому що цього знову ж таки вимагає Женевська конвенція. Я хочу, щоби ми були дуже відкритими. Ми працювали в рамках міжнародного гуманітарного права, нашого національного законодавства і не переходили якихось рис, щоб до нас потім були питання”, – додала Венедіктова.

За її словами, російським військовим, які потрапили у полон під час війни з Україною, медична допомога надається майже на тому ж рівні, що й українським бійцям.

“Тому я вважаю, що ми виявляємо себе як цивілізована країна, яка дає відсіч агресору, але сама не стає агресором”, – підсумувала вона.

Нагадаємо, 16 березня президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом заявив, що в Україні є вже “до тисячі” військовополонених росіян.

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