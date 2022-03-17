Захоплення в полон російських військових. Ілюстративне фото

Незважаючи на звірства російських окупантів в Україні та масовість вторгнення ЗС РФ, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила Україну в порушенні права на приватність російських військовополонених, допити яких фіксують на відео українські силовики. Це не перша заява HRW з початку великої війни Кремля проти України, яка підігрує агресору.

Неоднозначна інформація HRW щодо порушених прав полонених була оприлюднена на сайті організації 16 березня.

У HRW зазначили, що українські офіційні відомства – СБУ, МВС тощо – публікують у соцмережах відео з допитів російських полонених, під час яких вони розкривають свої особисті дані, а також фіксацію телефонних розмов окупантів зі своїми сім’ями. Це нібито є порушенням прав полонених та їхніх близьких, заявили у правозахисній організації.

Там підкреслили, що “захист військовополонених обумовлюється в ІІІ Женевській конвенції та І Додатковому протоколі. Вони передбачають, що з військовополоненими слід поводитись гуманно за будь-яких обставин, захищати їх від будь-яких актів насильства та навіть від залякування, образ та громадської цікавості”. Це, мовляв, включає розкриття фотографій або відеозаписів, записів допитів, приватних розмов або особистого листування та будь-яких інших особистих даних.

“Зобов’язання захищати військовополонених від того, щоб бути об’єктами суспільної цікавості, а також захищати їх від залякування чи приниження, є частиною ширшої вимоги щодо забезпечення гуманного ставлення до них та захисту їхніх сімей від шкоди”, – сказала Ейслінг Рейді, старший юрисконсульт Human Rights Watch. “Українська влада має припинити викладати ці відео в інтернет”, – додала вона.

“Порушення з боку російських військ є повсюдними та масовими, вони завдають значної шкоди цивільному населенню, – визнала Рейді. – Водночас Україна має чіткі зобов’язання, які вона має виконувати, включаючи законне поводження з військовополоненими.

Крім іншого, Human Rights Watch апелює до платформи соціальних медіа, які “повинні також прояснити, чи підпадають відео військовополонених, які несумісні з Женевськими конвенціями, під дію існуючої політики, і, якщо необхідно, розробити нові політики для виявлення та припинення поширення такого контенту”.

Організація повідомила, що надсилала з цього приводу звернення до СБУ та МВС, однак відповіді не отримала.

Особливі обставини і збитий фокус

Варто зазначити, що в інтернеті справді оприлюднено десятки відеозаписів за участі полонених російських військових. Частина з них вочевидь вчинили воєнні злочини, розстрілювали мирних жителів, жінок і дітей, об’єкти цивільної інфраструктури. Зокрема за гарячими слідами воїни ЗСУ та тероборони фільмують збитих льотчиків ВПС РФ, які бомблять українські міста, артилеристів тощо.

Однак очевидно, що заява Human Rights Watch – однобока і грає на користь Росії, яка під час повномасштабної війни проти України ніяк не обмежує себе в порушеннях прав людини, міжнародного законодавства, законів і звичаїв ведення війни.

Цю заяву HRW розтиражували провідні російські медіа – ТАСС, “РИА Новости”, “Газета” тощо.

Як видно, HRW не враховує гуманітарний характер оприлюднення відео й аудіо з полоненими росіянами – припинити варварську, незаконну війну проти України, донести до громадян РФ, які перебувають у полоні пропаганди та дезінформації, правди про вторгнення російських військ в Україну та їхні злочини на території суверенної держави.

Формальний підхід Human Rights Watch також ігнорує той факт, що “вагові категорії” ЗСУ і ЗС Росії дуже не рівноцінні. Та що Україна дуже обмежена в можливостях впливу на країну-агресора.

При цьому варто зазначити, що російські військовополонені на пресконференціях у Києві визнають, що ЗСУ поводяться з ними часто краще, ніж власні командири.

Щодо загальної лінії Human Rights Watch, то нинішня заява – не перша, що грає на руку країні-агресору, яка свідомо обрала шлях паплюження гуманітарного права. У звіті HRW від 4 березня ішлося про буцімто “нерівне ставлення української влади до іноземців”, які намагаються втекти з країни на тлі бойових дій. Мовляв, чоловікам-іноземцям, зокрема іноземним студентам, подекуди “затримують посадку в автобуси та потяги, очевидно, щоб евакуація українських жінок і дітей була пріоритетною”. Правозахисники з Human Rights Watch вважають це неприпустимим і вимагають “рівного ставлення”.

У ті самі дні цей наратив – про нібито блокування виїзду іноземних студентів українською владою, використання їх “у якості живого щита” – широко транслювали російські пропагандистські канали.

Порівняйте із повідомленням “РИА Новости” від 3 березня: “Националисты на Украине держат в заложниках тысячи иностранных граждан, в том числе тысячи молодых людей, студентов, которые проходили обучение на Украине”.

У інших повідомленнях щодо конфлікту в Україні правозахисники HRW, крім іншого, відзначали застосування російською стороною касетних боєприпасів (зокрема в Миколаєві, Харкові), “що може вважатися воєнними злочинами”.

Також правозахисники засуджують артилерійські й авіаудари по цивільній інфраструктурі й житлових районах, стримано зазначаючи, що “російські війська порушили свої зобов’язання за міжнародним гуманітарним правом не здійснювати невибіркових або непропорційних нападів, які завдають шкоди цивільному населенню, і не вжили всіх можливих заходів, щоб уникнути цивільних постраждалих”.

підготував: Дмитро Лиховій

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