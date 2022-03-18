З нагоди 8-ї річниці окупації Криму в РФ відбуваються “путінги” на підтримку війни, в Москві навіть виступив Путін

У різних містах Росії та в окупованому Криму 18 березня проходять святкування восьмої річниці “возз’єднання з Кримом”.
Найбільший святковий концерт під назвою “Кримська весна – разом назавжди” відбувся в Москві на стадіоні “Лужники”, і на ньому нібито навіть “вживу” виступив президент РФ Володимир Путін.
Ведучими дійства були одна з провідних пропагандисток Росії Ольга Скабєєва разом зі своїм чоловіком та колегою Євгеном Поповим.
Як пишуть незалежні телеграм-канали, зокрема SOTA, на всі ці “путінги” (масові акції на підтримку Путіна і його політики), включно зі святкуванням у “Лужниках”, масово “під розпис” зганяли бюджетників. Так намагаючись виконати план, що для багатьох охочих посвяткувати, які щиро рвалися підтримати свого диктатора, просто не вистачило місця.
Втім, невдовзі багато “мобілізованих” бюджетників, відзначившись у списку, з концерту пішли, тож фанати Путіна зрештою змогли помилуватися своїм кумиром.
Урядові ЗМІ радісно відзвітували про рекордну кількість глядачів на “Лужниках” за останні п’ять років – стільки не було навіть під час Чемпіонату світу з футболу у 2018 році.
Окрім “патріотичних” музикантів на кшталт групи “Любе”, що прославляли Путіна і війну проти України, зі сцени виступали також інші російські пропагандисти – Маргарита Симоньян, Марія Захарова, Тіна Канделакі тощо.
Окремий виступ мав батько ліквідованого ЗСУ в боях за Волноваху Володимира Жоги (“Вохи”) – наступника Мотороли в батальйоні “Спарта”.
На диво, з’явився на сцені й сам Путін (нібито “наживо”, але це питання ще належить з’ясувати), чий виступ був анонсований ще напередодні.
Лідер держави-агресора заявив, що Росія “немало зробила, щоб підняти Крим і Севастополь”, бо їх “треба було витягти з того принизливого стану, в якому вони перебували у складі України”.
Він також наголосив, що метою “спецоперації” в Україні є “звільнення людей від геноциду” й навіть процитував Євангеліє від Іоанна: “Немає більше любові, ніж якби хтось віддав душу свою за друзів своїх”.
Путін також потішився діями російських військовиків в Україні: “Вони прикривають одне одного, такого єднання у нас не було давно”.
При цьому посеред виступу Путіна трансляція концерту на телебаченні РФ раптом перервалася і глядачам запустили старий запис пісні Олега Газманова.
Втім, як повідомив кореспондент “Коммерсанта” з самого стадіону, насправді президент РФ свою промову завершив.
Коли через кілька хвилин його виступ повторно показали в ефірі (на цей раз повністю), з’ясувалося, що в перерваній фразі Путін казав про день народження адмірала Федора Ушакова. Який, мовляв, “абсолютно випадково” збігся з початком “спеціальної операції” в Україні.
Як пояснив речник президента Дмитро Пєсков, трансляція виступу Путіна перервалася “через технічний збій на сервері”.
За даними каналу SOTA, Путін виступав перед обожнюючим його народом у куртці Loro Piana вартістю близько півтора мільйона рублів (понад 400 тисяч гривень).
Втім, нас більше дивує те, що він взагалі там виступив і не побоявся такого натовпу – якщо, звісно, це була не голограма, як у випадку зустрічі зі стюардесами.
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