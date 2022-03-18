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Якщо Україна продовжить успішно захищатися, Путін грозитиме ядерними ударами, – Пентагон

18/03/2022 15:17

Президент Російської Федерації Володимир Путін погрожуватиме застосуванням ядерної зброї проти Заходу, якщо український опір на війні продовжиться.

Про це заявив директор розвідуправління Міністерства оборони США, генерал-лейтенант Скотт Беррієр, пише Bloomberg у п’ятницю, 18 березня.

Поєднання непокори України та економічних санкцій поставить під загрозу “здатність Росії виробляти сучасні високоточні боєприпаси”, заявив Беррієр на слуханнях до комітету Палати представників у справах збройних сил у четвер, 17 березня.

Звіт розвідки складався із 67 сторінок.

У ньому повідомлялося, що тривала війна загрожує скороченням російського модернізованого арсеналу озброєнь, а економічні санкції, ймовірно, кинуть РФ в затяжну економічну депресію та дипломатичну ізоляцію.

“Оскільки ця війна та її наслідки поступово послаблюють звичайні сили Росії, вона, ймовірно, все більше покладатиметься на свої ядерні засоби стримування, щоб сигналізувати Заходу та проєктувати силу на свою внутрішню та зовнішню аудиторію”, – сказав Беррієр.

Він додав, що попри сильніший, ніж очікувалося, опір України та відносно високі втрати на початкових етапах конфлікту, Москва, схоже, сповнена рішучості просуватися вперед, використовуючи більш смертоносні засоби, доки український уряд не буде готовий погодитися на вигідні для Москви умови.

Така оцінка Пентагону прозвучала напередодні телефонної розмови між президентом США Джо Байденом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Попри те, що офіційні особи США щосили намагаються зрозуміти позицію Китаю щодо війни, Байден шукатиме допомоги у Сі, посилюючи тиск на Москву, щоби вона припинила війну.

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