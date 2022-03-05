Знервований Путін зустрівся зі стюардесами й розповів про “військову операцію” в Україні

Президент Російської Федерації, воєнний злочинець Володимир Путін вперше за останні кілька днів війни проти України показався “на люди” – провів зустріч із жінками льотного складу російських авіакомпаній, яким зараз через санкції закрита більша частина світу.
Очевидно, Путін і досі перебуває у своєму бункері, але на цей раз йому “змінили тло” – поставили за спиною й навколо столу зелені вазони, а сам стіл заставили чайниками з чаєм і навіть квітами.
При цьому вигляд у воєнного злочинця був відверто нервовий, навіть трохи трусилися руки.
Серед іншого, Путін заявив, що українська влада “повинна зрозуміти: якщо вона й далі продовжуватиме робити те, що робить, вона ставить під питання майбутнє української державності“.
“Якщо це відбудеться, це буде цілком і повністю на їхній совісті”, – сказав лідер росіян.
“Є багато різних варіантів демілітаризації України, всі вони лежать на столі переговорів із Києвом”, – сказав Путін, висловивши надію на “позитивну реакцію”.
Він також заявив, що (цитати за урядовою агенцією РФ “РИА Новости“):
При цьому одна з учасниць зустрічі зізналася Путіну, що жінки переживають.
“Розумом ми розуміємо і повністю підтримуємо ваші дії, але жіночому серцю неспокійно. За наших рідних, близьких в Україні. Ми знаємо, що цивільне населення не страждає, але все-таки…”.
На це Путін “зізнався”, що рішення про початок “операції” в Україні “було дуже важким”.
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