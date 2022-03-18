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Путін озвучив Ердогану свої теперішні вимоги до України

18/03/2022 14:22

Президент Російської Федерації, воєнний злочинець Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та сказав йому, чого російська сторона зараз вимагає від України у перемовинах.

Про це інформує ВВС із посиланням на речника президента ТР Ібрагіма Каліна, який був присутній під час розмови 17 березня.

За його словами, головна вимога Кремля – “нейтралітет” України і відмова від євроатлантичного курсу.

Далі РФ продовжує говорити про “роззброєння України, щоби вона не могла становити загрози для Росії”, “захист російської мови” та “денацифікацію”.

Також Росія має свої вимоги щодо статусу ОРДЛО та окупованого Криму, але конкретних деталей Калін не озвучив.

Путін нібито сказав, що перед фінальною домовленістю потрібна буде особиста зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

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