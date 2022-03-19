Заступник командувача Чорноморського флоту РФ Андрій Палій – теж “200-й”

Українські сили оборони ліквідували заступника командувача Чорноморського фоту РФ з військово-політичної роботи, капітана 1 рангу Андрія Палія.

Про це повідомляють військові канали України з посиланням на допис 19 березня російського бізнесмена Костянтина Царенка з Криму.

Царенко написав у соцмережі, що Андрій Палій загинув цього дня, “захищаючи нашу країну (Росію) на її “дальніх рубежах”.

Досьє

Андрій Палій входить до бази центру “Миротворець”. За інформацією у профайлі, він народився в Києві. Щонайменше з 2000-х років мав громадянство України.

Був заступником начальника Чорноморського вищого училища (захоплена росіянами Академія ВМС у Севастополі) з роботи з особистим складом. У 2008 році брав участь у російсько-грузинській війні.

У 2011 році був начальником відділу по роботі з особовим складом ЧФ Росії.

У 2021 році фігурував у ЗМІ як заступник командувача Чорноморського флоту з військово-політичної роботи.

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