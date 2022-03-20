ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 25 – 20.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

2:30

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 19 грудня підписав указ №148/2022 “Про присвоєння звання Герой України”. Відповідно до цього акта, найвища відзнака держави надана 12 військовослужбовцям. Із них вісьмом – посмертно.

Повний перелік відзначених 19 грудня Героїв України дивіться тут.

Також президент відзначив високими державними нагородами ще 161 військовослужбовця, з них 40 – посмертно.

Серед іншого, в списку нагороджених привертає увагу значна кількість грузинських воїнів.

Перелік нагороджених – тут.

2:30

На час воєнного стану в Україні заборонено діяльність низки проросійських та потенційно (або вже фактично) колабораціоністських політичних сил.

Про це у нічному відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

“Враховуючи повномасштабну війну, розвʼязану Російською Федерацією, та звʼязки деяких політичних структур з цією державою, призупиняється будь-яка діяльність низки політичних партій на час воєнного стану.

А саме: «Опозиційна платформа – За життя», «Партія Шарія», «Наші», «Опозиційний блок», «Ліва опозиція», «Союз лівих сил», «Держава», «Прогресивна соціалістична партія України», «Соціалістична партія України», партія «Соціалісти», «Блок Володимира Сальдо»“, – повідомив президент.

За його словами, Міністерству юстиції доручено невідкладно вжити в установленому порядку вичерпних заходів щодо заборони діяльності зазначених політичних партій.

“Я хочу нагадати усім політичним діячам з будь-яких таборів: воєнний час дуже добре показує мізерність особистих амбіцій тих, хто намагається поставити власні амбіції, власну партію чи карʼєру вище за інтереси державні, за інтереси народу.

Хто ховається десь по тилах, але вдає, ніби тільки він дбає про оборону.

Будь-яка активність політиків, спрямована на розкол чи на колаборацію, не матиме успіху. Але отримає жорстку відповідь“, – попередив Зеленський.

Що ще сказав президент:

Українці довели, що вміють воювати професійніше, ніж армія, яка воює десятки років у різних регіонах та за різних умов.

Українська Чорнобаївка увійде в історію воєн. Це місце, де російські військові і їхні командири показали себе повністю – такими, як вони є: бездарними, здатними просто гнати своїх людей на забій. Шість разів наші військові знищували окупантів під Чорнобаївкою. Шість разів! І вони все одно приходять туди.

Блокадний Маріуполь увійде в історію відповідальності за воєнні злочини. Зробити таке з мирним містом, що зробили окупанти, – це терор , який будуть згадувати й через століття.

, який будуть згадувати й через століття. В местах особенно жестоких боев передний край нашей обороны просто завален трупами российских солдат. И эти трупы, эти тела не никто не забирает. По ним гонят в наступление новые части. Я хочу спросить у граждан России: что с вами сделали за эти годы, что вы перестали замечать ваши потери?

Російські війська заблокували рух нашої колони з гуманітарним вантажем у міста Херсонської області. Навіщо? Їхня мета не змінилася – так само намагаються зображати у своїй пропаганді, ніби Україна полишила громадян без найнеобхіднішого. Ніби Росія їх від чогось постійно рятує.

Після півночі

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко назвав “тривожним сигналом” те, що всі білоруські дипломати виїхали з території України.

“Це реально тривожний сигнал. Я б особисто оцінював ситуацію можливості вступу Білорусі у військовий конфлікт як 60 на 40. Ще тиждень тому було 40 на 60″, – сказав Денисенко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

“ле все ж таки я думаю, що Лукашенко буде робити все від себе залежне, щоб не входити в прямі бойові дії. Армія в нього відносно невелика… приблизно 40 тисяч людей. Це вся армія включно з тилами, з госпіталями. В принципі, на заході ми готові до їхнього вторгнення, ми готові до того, що білоруси можуть перейти наш кордон. Але для нас це точно було б непотрібно”, — Додав Денисенко.

Він також підтвердив, що російська військова техніка підходить до білоруського кордону.

“Справді, підходить російська техніка до білоруського кордону, справді росіяни пробують знову зайти з певними, не такими, звичайно, великими силами, як це було три тижні тому, з певними силами вони пробуватимуть заходити на територію України.

В цілому ми розуміємо, де вони заходять, куди заходять, ми розуміємо, що росіяни не полишають ідеї зробити ще одну спробу штурму міста Київ. Ну що ж, будемо з ними воювати”.

Північ

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 00:00 20 березня.

Угруповання українських сил оборони продовжує оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Проводяться заходи правового режиму воєнного стану, стабілізаційні дії, виконуються завдання територіальної оборони.

Угруповання Повітряних сил ЗС України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття густонаселених міст, важливих індустріальних об’єктів України та оперативних угруповань військ.

На Південному напрямку по окремих рубежах відновлено передній край оборони. Ворог змушений проводити перегрупування, розгортати додаткові резерви, здійснювати заходи відновлення боєздатності підрозділів.

На Донецькому напрямку російські окупаційні війська ведуть штурмові дії та вогневе ураження.

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, здійснював нарощування систем вогневого ураження, інженерного забезпечення та логістики з метою підготовки до наступу на місто Київ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках також наступальні дії не ведуться. Ворожими силами здійснюються обстріли українських населених пунктів.

У напрямку на Ізюм противник намагався прорвати оборону наших військ, проте успіху не мав, штурмові підрозділи загарбника були фактично знищені.

Окупанти зазнають значних втрат. Морально-психологічний стан особового складу низький та погіршується з кожним наступним днем бойових дій. Каральні підрозділи Росгвардії, що залучаються до бойових дій, втратили значну кількість озброєння та військової техніки.

Відновлення втрат відбувається за рахунок застарілої та частково несправної техніки.

Комендатурою російського міста Бєлгород проводиться розслідування щодо 10 військовослужбовців 138-ї мотострілецької бригади, які брали участь у наступі на Харків, та через великі втрати частини відмовились від подальшої участі у бойових діях і підбурювали решту повертатися додому.

Показово, що начальник 652-ї групи Інформаційно-психологічних операцій російських терористичних військ отримав сувору догану за слабку роботу зі створення так званої “Херсонської народної республіки”. Кремлівське керівництво не задоволене тим, що через народний спротив немає навіть умовно-показової “картинки”.

Читайте про ДЕНЬ 1 ОБОРОНИ, 24.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 2 ОБОРОНИ, 25.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 3 ОБОРОНИ, 26.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 4 ОБОРОНИ, 27.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 5 ОБОРОНИ, 28.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 6 ОБОРОНИ, 01.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 7 ОБОРОНИ, 02.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 8 ОБОРОНИ, 03.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 9 ОБОРОНИ, 04.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 10 ОБОРОНИ, 05.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 11 ОБОРОНИ, 06.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 12 ОБОРОНИ, 07.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 13 ОБОРОНИ, 08.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 14 ОБОРОНИ, 09.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 15 ОБОРОНИ, 10.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 16 ОБОРОНИ, 11.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 17 ОБОРОНИ, 12.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 18 ОБОРОНИ, 13.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 19 ОБОРОНИ, 14.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 20 ОБОРОНИ, 15.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 21 ОБОРОНИ, 16.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 22 ОБОРОНИ, 17.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 23 ОБОРОНИ, 18.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 24 ОБОРОНИ, 19.03.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО і надалі відмовляється військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України.

▪️ Путін і надалі збирає сили для штурму української столиці, однак темп наступу сповільнився.