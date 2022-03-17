Словаччина готова передати Україні єдину систему С-300, але є умова

Братислава готова передати Україні совєцьку систему ППО С-300 за умови, що отримає заміну.

Про це в четвер, 17 березня, заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь на спільній пресконференції з главою Пентагону, інформує Aktuality.

Словаччина є однією з трьох країн-членів НАТО, які досі використовують оборонну систему С-300.

У разі допомоги Україні вона просить гарантії того, що отримає негайну заміну.

“Ми готові подарувати українцям протиракетну систему С-300. Але тільки в тому випадку, якщо у нас буде заміна. Однак тут може бути пробіл”, – сказав він, додавши, що Словаччині насамперед потрібно захистити власний повітряний простір, а лише потім можна розглядати цю можливість.

Наразі у Словаччини є всього одна система С-300.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 22 – 17.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ