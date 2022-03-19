24-ий день оборони України: Генштаб назвав втрати Росії від вторгнення

Ілюстративне фото

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.03 орієнтовно склали:

Генштаб ЗСУ назвав втрати Росії від вторгнення в Україну.

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