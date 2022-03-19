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24-ий день оборони України: Генштаб назвав втрати Росії від вторгнення

19/03/2022 12:11

Генштаб ЗСУ назвав втрати Росії від вторгнення в Україну.

Свіжі дані опубліковані у суботу, 19 березня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.03 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 14400 осіб,
  • танків ‒ 466 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1470 од,
  • артилерійських систем – 213 од,
  • РСЗВ – 72 од,
  • засоби ППО – 44 од,
  • літаків – 95 од,
  • гелікоптерів – 115 од,
  • автомобільної техніки – 914 од,
  • кораблі /катери – 3 од,
  • цистерн з ПММ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17.
  • Спеціальна техніка – 11.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, додали в ГШ.

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