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“Азов” у Маріуполі показав знищення бійців ГРУ з Кабардино-Балкарії. ФОТО, ВІДЕО

20/03/2022 15:26

Бійці полку “Азов” у Маріуполі заявили про знищення особового складу підрозділу спецпризначенців Головного управління ГШ РФ із Кабардино-Балкарії, що на Північному Кавказі.

Про це йдеться в повідомленні у телеграм-каналі “Азов Маріуполь” удень в неділю, 20 березня.

“Полк “Азов” знищив спецназ ГРУ військової частини з Кабардино-Балкарської республіки. Довше їхали, ніж воювали”, – сказано в дописі.

Пресслужба “азовців” поширила відео з наслідками удару по техніці й живій силі окупантів. На ньому можна побачити трупи російських військових та кілька спалених бронеавтомобілів “Тигр”, маркованих літерою Z.

“Приїхали. Але не доїхали”, – коментує український військовий за кадром.

Азов знищив спецназ ГРУ військової частини з Кабардино-Балкарії Дружков капітан photo_2022-03-20_12-55-42 Азов знищив спецназ ГРУ військової частини з Кабардино-Балкарії photo_2022-03-20_12-53-16 Азов знищив спецназ ГРУ військової частини з Кабардино-Балкарії Дружков photo_2022-03-20_12-53-15 Азов знищив спецназ ГРУ військової частини з Кабардино-Балкарії Абдурагімов photo_2022-03-20_12-53-15 Азов знищив спецназ ГРУ військової частини з Кабардино-Балкарії photo_2022-03-20_12-53-15 Азов знищив спецназ ГРУ військової частини з Кабардино-Балкарії photo_2022-03-20_12-53-14 Азов знищив спецназ ГРУ військової частини з Кабардино-Балкарії Тигр photo_2022-03-20_12-55-44
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Також “Азов Маріуполь” показав велику кількість фото з особистими документами та речами окупантів, переважно кавказького походження. Є серед них як офіцери, так і військовий 2003 року народження.

Дивіться більше тут і тут.

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