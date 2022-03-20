Соціологія: 89% громадян – проти підписання перемир’я з РФ без виведення її військ з України

За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 18 березня, незважаючи на війну, 77% опитаних українців вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку. Лише 14% протилежної думки, 10% – не змогли оцінити. У всіх регіонах та серед всіх вікових груп домінує оцінка напрямку як правильного.

Соціологічна фірма оприлюднила результати всеукраїнського дослідження 20 березня.

77% українців, які переконані в правильному напрямку руху країни – це найвищий показник за всю історію замірів.

Нагадаємо, попереднє опитування 12-13 березня за цієї графою показало 76%.

Віра в перемогу

Віра у перемогу залишається на найвищому рівні: 93% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад росії. Впевненість у перемозі переважає в усіх регіонах країни.

Половина (47%) опитаних сподіваються, що Україна зможе перемогти у війні з росією вже у найближчі кілька тижнів. Чверть (23%) вважають, що війна триватиме кілька місяців. Тільки 12% думають, що війна закінчиться за півроку-рік чи більше.

Тих, хто взагалі не вірить в перемогу, зовсім мало (1% – зовсім не впевнені, 3% – скоріше не впевнені).

17% поки не змогли відповісти на це питання.

Мирні переговори

Прямі переговори Зеленського з Путіним щодо припинення війни підтримують 74% українців, чверть – не підтримують.

Трохи більше прихильників прямих переговорів на Півдні й Сході, але і в інших регіонах також таких більшість.

Водночас підписання тимчасового перемир’я з росією без виведення її військ з території України, на думку українців, є неприйнятним (89%).

Загроза кризових ситуацій

Інфляція, ріст цін (45%) та дефіцит палива (38%) – загрози, які на думку українців, можуть виникнути з високою ймовірністю у найближчі кілька місяців.

Знецінення гривні й зрив посівної кампанії вважають ймовірним не більше чверті опитаних, голод – 13%.

Мешканці східних регіонів дещо більше бояться настання згаданих загроз, аніж мешканці інших макрорегіонів.

Абсолютна більшість опитаних (82%) вважають загрозу розколу країни малоймовірною, і ця впевненість суттєво зросла внаслідок згуртування населення під час війни.

Закордонні друзі й вороги

На думку українців, найбільш дружніми до України є сьогодні Польща, Литва, Велика Британія та США. Також дружніми вважають Чехію, Румунію, Молдову, Словаччину, Туреччину, Францію, Словенію.

Близько половини опитаних вважають дружніми Угорщину, Грузію та Німеччину, ще третина – нейтральними.

Китай зараз для українців переважно нейтральна країна.

Тоді як росія (98%) і Білорусь (84%) для українців – це ворожі країни.

Ставлення до цих країн значно погіршилось після розв’язання ними війни проти України. Також дещо погіршилось ставлення українців до Китаю.

Майже не змінилось – до Німеччини, Угорщини, Грузії. Покращилося до Туреччини, Франції, Польщі, Литви, Великобританії, США, Румунії.

При цьому у міжнародних настроях відчутно зміцнішала регіональна консолідація: якщо раніше до США та інших західних країн холодніше ставились мешканці сходу та півдня, то зараз ці країни однаково дружні для мешканців усіх макрорегіонів.

Те саме стосується ворожих країн: росія і Білорусь ворожі країни для абсолютної більшості українців незалежно від місця проживання.

НАТО та інші союзники

Підтримка створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі, Великої Британії зросла з 61% (у січні) до 85%.

Сьогодні підтримка такого союзу вища, ніж підтримка інтеграція України з НАТО (72%).

44% вважають, що Україна має обов’язково вступити в НАТО, 42% – що Україна має продовжувати співпрацю з НАТО, але не ставати членом Альянсу.

Співпрацю з НАТО поза членством в Альянсі підтримує більше людей, ніж до війни. Ця цифра збільшилась за рахунок тих, хто раніше казав, що з НАТО взагалі не потрібно співпрацювати (зараз таких лише 7%).

Найбільше прихильників вступу серед західних, центральних областей, на Півдні та Сході – більше підтримують співпрацю поза членством в Альянсі.

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера).

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Терміни проведення: 18 березня 2022 р.

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