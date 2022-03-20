На час воєнного стану в Україні заборонено діяльність ОПЗЖ, “Опоблоку”, “Партії Шарія” та інших подібних сил

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Рада національної безпеки і оборони України на час воєнного стану призупинила діяльність низки проросійських політичних сил.

Про це у нічному відеозверненні 20 березня повідомив президент Володимир Зеленський.

“Враховуючи повномасштабну війну, розвʼязану Російською Федерацією, та звʼязки деяких політичних структур з цією державою, призупиняється будь-яка діяльність низки політичних партій на час воєнного стану.

А саме: «Опозиційна платформа – За життя», «Партія Шарія», «Наші», «Опозиційний блок», «Ліва опозиція», «Союз лівих сил», «Держава», «Прогресивна соціалістична партія України», «Соціалістична партія України», партія «Соціалісти», «Блок Володимира Сальдо»“, – повідомив президент.

За його словами, Міністерству юстиції доручено невідкладно вжити в установленому порядку вичерпних заходів щодо заборони діяльності зазначених політичних партій.

“Я хочу нагадати усім політичним діячам з будь-яких таборів: воєнний час дуже добре показує мізерність особистих амбіцій тих, хто намагається поставити власні амбіції, власну партію чи карʼєру вище за інтереси державні, за інтереси народу.

Хто ховається десь по тилах, але вдає, ніби тільки він дбає про оборону.

Будь-яка активність політиків, спрямована на розкол чи на колаборацію, не матиме успіху. Але отримає жорстку відповідь“, – попередив Зеленський.

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