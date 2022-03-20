Влада підпорядкувала державі оператора цифрового ТБ та зобов’язала канали транслювати марафон

В умовах воєнного часу центральна влада підпорядкувала ТОВ “Зеонбуд” – оператора цифрового ефірного телебачення — державному Концерну РРТ, а також зобов’язала загальнонаціональні телеканали транслювати спільний інформаційний марафон.

Про це йдеться в указах, які 19 березня відписав президент Володимир Зеленський: №151/2022

“Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року “Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави” та №152/2022 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року “Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану”.

У першому акті передбачено підтримати пропозицію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України щодо запровадження на період дії воєнного стану особливого режиму роботи ТОВ “Зеонбуд” та його функціонування у період дії воєнного стану у складі Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення спільно з ТОВ “Зеонбуд” забезпечити: стале функціонування об’єктів цифрового ефірного мовлення та безперебійну трансляцію телевізійних каналів в МХ – 1, -2, -3, -5; цілодобовий моніторинг ефірної мережі, обладнання головної станції мультиплексування, супутникових та наземних каналів зв’язку; резервування супутникових каналів доставки програм та обладнання головної станції мультиплексування; резервну доставку телеканалів до цифрових передавачів із залученням альтернативного оператора супутникового зв’язку.

Кабінету Міністрів України слід забезпечити фінансування заходів, передбачених цим рішенням, а також посилення охорони об’єктів, що забезпечують мовлення.

Другим указом передбачено: “Установити, що в умовах воєнного стану реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетним питанням національної безпеки, забезпечення якої реалізується шляхом об’єднання усіх загальнонаціональних телеканалів, програмне наповнення яких складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних передач на єдиній інформаційній платформі стратегічної комунікації – цілодобовому інформаційному марафоні “Єдині новини #UАразом”.

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