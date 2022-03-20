Home / Війна / Влада підпорядкувала державі оператора цифрового ТБ та зобов’язала канали транслювати марафон

Влада підпорядкувала державі оператора цифрового ТБ та зобов’язала канали транслювати марафон

20/03/2022 11:35

В умовах воєнного часу центральна влада підпорядкувала ТОВ “Зеонбуд” – оператора цифрового ефірного телебачення — державному Концерну РРТ, а також зобов’язала загальнонаціональні телеканали транслювати спільний інформаційний марафон.

Про це йдеться в указах, які 19 березня відписав президент Володимир Зеленський: №151/2022
“Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року “Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави” та №152/2022 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року “Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану”.

У першому акті передбачено підтримати пропозицію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України щодо запровадження на період дії воєнного стану особливого режиму роботи ТОВ “Зеонбуд” та його функціонування у період дії воєнного стану у складі Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення спільно з ТОВ “Зеонбуд” забезпечити: стале функціонування об’єктів цифрового ефірного мовлення та безперебійну трансляцію телевізійних каналів в МХ – 1, -2, -3, -5; цілодобовий моніторинг ефірної мережі, обладнання головної станції мультиплексування, супутникових та наземних каналів зв’язку; резервування супутникових каналів доставки програм та обладнання головної станції мультиплексування; резервну доставку телеканалів до цифрових передавачів із залученням альтернативного оператора супутникового зв’язку.

Кабінету Міністрів України слід забезпечити фінансування заходів, передбачених цим рішенням, а також посилення охорони об’єктів, що забезпечують мовлення.

Другим указом передбачено: “Установити, що в умовах воєнного стану реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетним питанням національної безпеки, забезпечення якої реалізується шляхом об’єднання усіх загальнонаціональних телеканалів, програмне наповнення яких складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних передач на єдиній інформаційній платформі стратегічної комунікації – цілодобовому інформаційному марафоні “Єдині новини #UАразом”.

Читайте також:
На час воєнного стану в Україні заборонено діяльність ОПЗЖ, “Опоблоку”, “Партії Шарія” та інших подібних сил

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Влада підпорядкувала державі оператора цифрового ТБ та зобов’язала канали транслювати марафон

В умовах воєнного часу центральна влада підпорядкувала ТОВ “Зеонбуд” – оператора цифрового ефірного телебачення — державному Концерну РРТ, а також зобов’язала загальнонаціональні телеканали транслювати спільний інформаційний марафон. Про це...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse