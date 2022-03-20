Голіруч відтісняють техніку: міста півдня України знову вийшли на протест проти окупантів. ВІДЕО

Після трьох тижнів перебування в окупації українці в південних областях і надалі виходять на мітинги проти російських агресорів. У неділю, 20 березня, беззбройні люди вийшли на акції протесту в чотирьох містах України – Херсоні, Каховці, Бердянську, Енергодарі. Тисячі небайдужих вимагають від військових РФ припинити викрадення людей, відпустити заручників і забиратися з їхніх міст, інформує “Сьогодні“.

Херсон

Сотні мешканців обласного центру вийшли на вулиці проти російських загарбників, скандували: “Додому!”

Окупанти не змогли протистояти херсонцям – натовп людей голіруч відтіснив техніку РФ.

На кадрах видно, як мітингувальники йдуть вулицею просто на вантажівки окупантів, а ті здають назад.

Каховка

Сотні українців зібралися в Каховці на Херсонщині. Люди вмикали українські пісні та скандували “Одна, єдина, соборна Україна”, “Слава Україні!”, “Україна – понад усе!”. Багато мітингувальників несли українські прапори.

🇺🇦 Каховка, що на Херсонщині, протестує проти окупантів pic.twitter.com/AUHnwITUAE — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 20, 2022

Бердянськ

У Бердянську Запорізької області приблизно 200-250 людей вийшли на мирну акцію протесту на набережній проти російської окупації.

Як передає “Громадське” з посиланням на місцеву жительку та відео, яке вона надала, протестувальники тримали прапори України, співали пісні. Згодом вирушили центральною вулицею до виконкому, де сидять окупанти.

Військових ставало дедалі більше, людей почали оточувати. Приблизно 60 учасників повернулись до набережної. Тоді людей почали валити на землю. “Потім їх почали роздягати, обшукувати речі”, — розповіла дівчина.

Крім того, російські окупанти стріляли в повітря.

Telegram-канал “Бердянськ новини” повідомив, що затримали близько 10 людей.

Енергодар

Жителі Енергодара – міста Енергетиків Запорізької АЕС – зібралися на мітинг з вимогою: звільнити заступника мера Івана Самойдюка, якого викрали окупанти. Сотні людей з українськими прапорами скандували “Слава Україні”.

Проте вимоги людей окупанти проігнорували. Після мирного мітингу вони спробували захопити кількох учасників та запхати їх у машину. Але сотні людей стали щільною стіною і буквально врятували своїх земляків від полону. У відповідь військові почали стріляти у повітря та відступили.

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