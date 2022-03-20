Президент надав звання Героїв України 12 військовим. Вісьмом – посмертно

Катерина Ступницька

Президент Володимир Зеленський 19 грудня підписав указ №148/2022 “Про присвоєння звання Герой України”. Відповідно до цього акта, найвища відзнака держави надана 12 військовослужбовцям, із них вісьмом – посмертно.

Про це глава держави сказав у нічному зверненні на початку доби 20 березня.

Серед тих, хто удостоєний звання Героя – одна жінка.

Це сержант Катерина Ступницька 1996 р.н., яка служила у військовій частині у Володимирі, що на Волині.

Катерина закінчила Дубенський медичний коледж. Першим місцем її роботи став ФАП у Даничеві, після чого Катя пішла в армію. Спочатку вона підписала контракт на три роки, а у вересні 2021-го продовжила його ще на рік. Перебувала на передовій. Поховали її 12 березня в селі Залізниця Корецького району.

Про двох воїнів, яким присвоєно звання Героїв України прижиттєво – комбрига 36 обрмп Володимира Баранюка і командира полку “Азов” Дениса Прокопенка, – Зеленський згадував у зверненні на початку доби 19 березня.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №148/2022

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”

ЛАБУНСЬКОМУ Олександру Миколайовичу – старшому солдату (посмертно)

НІКОНОВУ Миколі Артуровичу – капітану 2 рангу (посмертно)

НОРОВУ Андрію Олексійовичу – капітану (посмертно)

РУСНИКУ Роману Васильовичу – старшому лейтенанту (посмертно)

СТУПНИЦЬКІЙ Катерині Вікторівні – сержанту (посмертно)

ТАРАБАЛЦІ Степану Івановичу – майору (посмертно)

УСОВУ Павлу Віталійовичу – старшому лейтенанту (посмертно)

ХОМЕНКУ Андрію Вікторовичу – старшому лейтенанту (посмертно)

Присвоїти звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”

БАРАНЮКУ Володимиру Анатолійовичу – полковнику

ДАРМОГРАЮ Роману Анатолійовичу – майору

ЛУЦЕНКУ Олександру Дмитровичу – полковнику

ПРОКОПЕНКУ Денису Геннадійовичу – майору.

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