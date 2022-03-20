Президент надав звання Героїв України 12 військовим. Вісьмом – посмертно

Президент Володимир Зеленський 19 грудня підписав указ №148/2022 “Про присвоєння звання Герой України”. Відповідно до цього акта, найвища відзнака держави надана 12 військовослужбовцям, із них вісьмом – посмертно.
Про це глава держави сказав у нічному зверненні на початку доби 20 березня.
Серед тих, хто удостоєний звання Героя – одна жінка.
Це сержант Катерина Ступницька 1996 р.н., яка служила у військовій частині у Володимирі, що на Волині.
Катерина закінчила Дубенський медичний коледж. Першим місцем її роботи став ФАП у Даничеві, після чого Катя пішла в армію. Спочатку вона підписала контракт на три роки, а у вересні 2021-го продовжила його ще на рік. Перебувала на передовій. Поховали її 12 березня в селі Залізниця Корецького району.
Про двох воїнів, яким присвоєно звання Героїв України прижиттєво – комбрига 36 обрмп Володимира Баранюка і командира полку “Азов” Дениса Прокопенка, – Зеленський згадував у зверненні на початку доби 19 березня.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №148/2022
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”
ЛАБУНСЬКОМУ Олександру Миколайовичу – старшому солдату (посмертно)
НІКОНОВУ Миколі Артуровичу – капітану 2 рангу (посмертно)
НОРОВУ Андрію Олексійовичу – капітану (посмертно)
РУСНИКУ Роману Васильовичу – старшому лейтенанту (посмертно)
СТУПНИЦЬКІЙ Катерині Вікторівні – сержанту (посмертно)
ТАРАБАЛЦІ Степану Івановичу – майору (посмертно)
УСОВУ Павлу Віталійовичу – старшому лейтенанту (посмертно)
ХОМЕНКУ Андрію Вікторовичу – старшому лейтенанту (посмертно)
Присвоїти звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”
БАРАНЮКУ Володимиру Анатолійовичу – полковнику
ДАРМОГРАЮ Роману Анатолійовичу – майору
ЛУЦЕНКУ Олександру Дмитровичу – полковнику
ПРОКОПЕНКУ Денису Геннадійовичу – майору.
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