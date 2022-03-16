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Гудзь, Котенко, Сбитов, Сидунець, який знищив дивізіон “Іскандерів”, та інші: указ про нових Героїв України

16/03/2022 02:28

Президент Володимир Зеленський підписав чергові укази про надання українським воїнам високих державних нагород, зокрема звань Героїв України. Найвищої відзнаки удостоєні шість військовослужбовців, із них четверо – посмертно.

Як передає “Новинарня“, про це глава держави сказав у нічному зверненні на початку доби 16 березня.

“Я підписав указ про відзначення державними нагородами 139 військовослужбовців Збройних Сил України, які відзначилися в обороні нашої держави. 32 з них – посмертно.
Також підписав указ про присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”, – повідомив Зеленський.

Звання Герой України надані:

Полковнику Гудзю Валерію Федоровичу. Посмертно. За героїчну оборону Попасної в Луганській області.

Полковнику Котенку Сергію Леонідовичу. Посмертно. Завдяки його мужнім діям та особистій рішучості було знищено кілька колон ворожої техніки.

Полковнику Мариняку Олександру Мирославовичу. Посмертно. Завдяки його рішучості під час оборони Київської області знищено велику кількість солдатів противника, скупчення паливозаправників та ворожої техніки.

Майору Сбитову Павлу Олеговичу. Посмертно. Завдяки його професіоналізму та рішучим діям було організовано знищення декількох крупних підрозділів ворога.

“Вічна памʼять кожному, хто загинув за нашу Україну!” – сказав Зеленський.

Старшому лейтенанту Дозірчому Дмитру Леонідовичу. Його ефективні дії при обороні Херсонської області дали змогу нашим силам вийти з оточення і продовжити боротьбу.

Старшому лейтенанту Сидунцю Володимиру Володимировичу. Завдяки його діям знищено дивізіон російських “Іскандерів”.

Нагадаємо, 15 березня в Борисполі поховали полковника Валерія Гудзя, який загинув на Луганщині, б’ючи ворога у лавах 24-ї бригади.

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