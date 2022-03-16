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У Борисполі попрощалися з легендарним полковником Валерієм Гудзем, який загинув у боях за Луганщину

16/03/2022 01:04

У Борисполі на Київщині відбулася церемонія прощання з героїчним полковником Збройних сил, народним Героєм України, начальником управління контролю безпеки Центрального управління безпеки військової служби ЗСУ Валерієм Гудзем.

Про це у вівторок, 15 березня, повідомив Генштаб Збройних сил.

Генерал-майор Олександр Голоднюк від імені Головнокомандувача ЗСУ вручив родині грамоту скорботи та пошани на знак глибокої вдячності за жертовне служіння легендарного полковника в лавах Збройних сил України.

“Схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом Воїна…” – зазначив у зверненні до родини Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

У церемонії взяли участь рідні, близькі, побратими та посестри, друзі та всі, хто мав щастя знати та честь служити під командуванням Валерія Федоровича.

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51-річний Валерій Гудзь загинув на Луганщині 12 березня.

Він народився 12 лютого 1971 року в Борисполі.

Вступив у Рязанське вище повітрянодесантне командне училище, а коли у 1991 році роспався СРСР, подав рапорт на ім’я начальника училища про своє переведення до Збройних сил України.

Відслуживши 10 років в українській армії, зокрема, у 79-му окремому аеромобільному полку в Миколаєві, звільнився в запас у званні майора. Працював викладачем Бориспільського професійно-технічного ліцею, був тренером з боксу районної спортивної школи. Заснував  військово-патріотичний клуб “Боривітер”, обирався депутатом Бориспільської районної ради VII скликання.

А коли у 2014 році Росія розпочала збройну агресію проти України, повернувся у військо.

Із 2014 року Валерій Гудзь пройшов бої в секторі “Д” на кордоні з Росією, був під вогнем російських “градів”, воював у Луганській області (Червонопартизанськ), у районі Волновахи (2014-2016), в районі Авдіївки (2017).

Був поранений 28 серпня 2014 року під час бою за Старобешеве Донецької області. Брав участь у боях під Петрівським, Білою Кам’янкою і Новоласпою.

Під його керівництвом розроблялися і проводились також операції по взяттю під контроль ЗСУ териконів довкола Докучаєвська, захопленню панівних висот в степах Приазов’я, протидії танковим атакам під Авдіївкою та ін. Маючи командирський талант та значний бойовий досвід, своїми рішеннями неодноразово рятував життя солдат.

У вересні 2014 року Гудзь був призначений командиром 3-го батальйону 72 омбр, на початку 2015-го отримав чергове військове звання “підполковник”, у липні 2015 року призначений на посаду заступника командира бригади.

З грудня 2017 року до 2020-го – командир 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

Після цього став слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Але з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну повернувся у 24-ту бригаду для підсилення.

Валерій Гудзь мав беззаперечний авторитет серед військовослужбовців, його глибоко шанували й любили як підлеглі, так і численні волонтери та журналісти, які з 2014 року працювали зі Збройними силами.

Був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (26 лютого 2015), отримав громадську відзнаку “Народний герой України” (2 квітня 2017).

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