У Росії зріє план ліквідації Путіна, еліти вже пригледіли йому наступника, – ГУР

У середовищі російської бізнесово-політичної еліти формується група впливових осіб опозиційних до президента Володимира Путіна, які розглядають варіанти його ліквідації.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони на своїй сторінці у фейсбуці.

Метою цієї групи є якнайшвидше відсторонення Путіна від влади і відновлення економічних зв’язків із Заходом, зруйнованих через війну в Україні.

Розглядають такі можливості відсторонення диктатора, як отруєння, раптова хвороба, нещасний випадок тощо.

“Певна частина російської політичної еліти РФ розглядає як наступника Путіна – директора ФСБ Олександра Бортникова.

Прикметно, що саме Бортников останнім часом потрапив у немилість з боку російського диктатора. Офіційна причина опали керівника ФСБ – фатальні прорахунки у війні проти України.

Саме Бортников та його відомство відповідали за аналіз настроїв населення України та спроможність української армії.

Відомо, що Бортников та деякі інші впливові представники російської еліти розглядають різні варіанти відсторонення Путіна від влади. Зокрема, не виключається отруєння, раптова хвороба, або інша “випадковість”, – зазначили в ГУР.

Розвідка припускає, що саме з цими процесами у російській верхівці пов’язаний нещодавній “злив” розташування чеченських підрозділів на півночі Києва.

Як стверджують у ГУР, інформацію про місце розташування “кадирівців” до наших військ надійшла саме з російської сторони.

“Імовірно, так керівництво ФСБ намагається послабити вплив [очільника Чечні Рамзана] Кадирова. Також це може бути спробою завчасно налагодити взаємодію з українською владою в обхід нинішнього керівництва РФ”, – припускають у Міноборони.

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