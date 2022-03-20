У Росії зріє план ліквідації Путіна, еліти вже пригледіли йому наступника, – ГУР

У середовищі російської бізнесово-політичної еліти формується група впливових осіб опозиційних до президента Володимира Путіна, які розглядають варіанти його ліквідації.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони на своїй сторінці у фейсбуці.
Метою цієї групи є якнайшвидше відсторонення Путіна від влади і відновлення економічних зв’язків із Заходом, зруйнованих через війну в Україні.
Розглядають такі можливості відсторонення диктатора, як отруєння, раптова хвороба, нещасний випадок тощо.
“Певна частина російської політичної еліти РФ розглядає як наступника Путіна – директора ФСБ Олександра Бортникова.
Прикметно, що саме Бортников останнім часом потрапив у немилість з боку російського диктатора. Офіційна причина опали керівника ФСБ – фатальні прорахунки у війні проти України.
Відомо, що Бортников та деякі інші впливові представники російської еліти розглядають різні варіанти відсторонення Путіна від влади. Зокрема, не виключається отруєння, раптова хвороба, або інша “випадковість”, – зазначили в ГУР.
Розвідка припускає, що саме з цими процесами у російській верхівці пов’язаний нещодавній “злив” розташування чеченських підрозділів на півночі Києва.
Як стверджують у ГУР, інформацію про місце розташування “кадирівців” до наших військ надійшла саме з російської сторони.
“Імовірно, так керівництво ФСБ намагається послабити вплив [очільника Чечні Рамзана] Кадирова. Також це може бути спробою завчасно налагодити взаємодію з українською владою в обхід нинішнього керівництва РФ”, – припускають у Міноборони.
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