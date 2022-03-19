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ЗСУ вшосте вдарили по ворожій техніці на аеродромі в Чорнобаївці, – Арестович

19/03/2022 02:34

Українські війська вшосте “накрили” аеропорт у Чорнобаївці під Херсоном, де російські окупанти розташовують свою авіацію й техніку.

Про це повідомив радник керівника офісу президента Олексій Арестович.

“Тільки не смійтеся. Але ми знову влупили їх тільки що в Чорнобаївці. В шостий раз”, – написав Арестович у фейсбуці, поки що не розголошуючи подробиць операції.

Як писала “Новинарня“, аеродром у Чорнобаївці вже став своєрідним “мемом” цієї війни.

7 березня українська армія вперше завдала по ньому вогневого ураження, знищивши кілька десятків вертольотів ворога.

Проте вже через тиждень росіяни знову скупчили на чорнобаївському аеродромі свої вертольоти й машини – і 15 березня ЗСУ повторили удар, знову ліквідувавши кілька гелікоптерів та іншу техніку рашистів.

Після цього все повторювалося, і українські війська ще кілька разів знищували ворожу техніку в тому самому місці.

17 березня волонтер Юрій Бірюков із Південнобузького напрямку повідомив, що ЗСУ вп’яте розбили російську авіацію й техніку, яка повернулася на захоплений РФ аеродром у Чорнобаївці. При цьому, за попередньою інформацією, був знищений командувач 8-ї армії РФ – гвардії генерал-лейтенант Андрій Мордвичов.

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