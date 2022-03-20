Державними нагородами відзначено 161 воїна, посмертно – 40

Президент Володимир Зеленський відзначив високими державними нагородами ще 161 військовослужбовця.

Про це глава держави сказав у нічному зверненні на початку доби 20 березня.

“Сьогодні (19 березня) підписав указ про відзначення державними нагородами України 161 нашого захисника. З них 40 – посмертно“, – зазначив Зеленський.

Серед іншого, в списку нагороджених привертає увагу значна кількість грузинських воїнів.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №149/2022

Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня БАРАНОВСЬКОГО Сергія Анатолійовича — полковника ЗЕНЧЕНКА Олега Вікторовича (посмертно) — полковника КРАВЧЕНКА Володимира Анатолійовича — генерал-лейтенанта Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня МОСКАЛЬОВА Едуарда Михайловича — генерал-майора Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня БАСИЧА Івана Васильовича — капітана БІЛОБРОВА Андрія Олександровича — старшого лейтенанта ГЕРИЧА Василя Івановича — старшого лейтенанта ДАВИДЕНКА Юрія Петровича — полковника ДОЛГОДУША Артура Олександровича — полковника ІВАНОВА Артема Леонідовича — майора КАВАЦЮКА Михайла Івановича — старшого лейтенанта КОЛЬЦОВА Валерія Геннадійовича — полковника КРАВЦОВА Олександра Юрійовича — лейтенанта ЛИТВИНЕНКА Володимира Миколайовича (посмертно) — майора ЛІТВІНОВА Сергія Петровича — генерал-майора НАУМЕНКА Івана Андрійовича (посмертно) — лейтенанта ОДУДА Вадима Миколайовича — старшого лейтенанта ПАПКУ Федора Васильовича — підполковника ПІЧУРУ Олега Євгеновича — майора ПУЗЬО Володимира Миколайовича — старшого лейтенанта СЕРБІНЕНКА Максима Ігоровича — підполковника СЄРАПІОНОВА Ігоря Валерійовича — лейтенанта СОЛОМАХУ Владислава Віталійовича — капітана ХРЕБТОВА Максима Валерійовича — підполковника ЧЕПІНОГУ Едуарда В’ячеславовича — старшого лейтенанта ШКОДУ Віталія Юрійовича — капітана Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня ЗЛЕПКА Олександра Сергійовича — підполковника КАШКОВАРА Костянтина Ігоровича — головного сержанта КУНТИШЕВА Сергія Сергійовича (посмертно) — сержанта САВИНСЬКОГО Андрія Васильовича — штаб-сержанта СІТАКА Андрія Геннадійовича — солдата Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АВРАМЕНКА Сергія Олександровича — старшого сержанта АЛЕЩЕНКА Арсентія Васильовича (посмертно) — матроса БАЙКЕНИЧА Юрія Степановича — солдата БАЛТЯНА Павла Володимировича — молодшого сержанта БАРКОВСЬКОГО Андрія Дмитровича — старшого солдата БІБУ Роберта Віталійовича — сержанта БОГДАНОВА Максима Володимировича — молодшого сержанта БОЙКА Володимира Васильовича — старшого солдата БОРИСЮКА Костянтина Валерійовича (посмертно) — молодшого сержанта ВАКУЛЕНКА Олексія Романовича (посмертно) — солдата ВАСЬКІВСЬКОГО Богдана Михайловича — молодшого лейтенанта ВАТЧАРАШВІЛІ Гіоргі — старшого солдата ВАТЧАРАШВІЛІ Міхеілі — старшого солдата ВОВЧУКА Володимира Васильовича (посмертно) — старшого солдата ВОРОНА Вадима Васильовича — майора ГАЙВАНЮКА Богдана Сергійовича — старшого солдата ГОГНАДЗЕ Міхеіла — солдата ГОНДУ Олександра Васильовича — старшого сержанта ГОРІНА Павла Вікторовича — старшого солдата ГОРНЄВА Андрія Миколайовича — штаб-сержанта ГУГУНАВУ Зазу — солдата ГУРІНОВИЧА Романа Юрійовича — старшого солдата ДЕМЧУКА Сергія Олексійовича — старшого солдата ДЕРЕВЯНКА Віктора Олеговича (посмертно) — солдата ДЕРЕВЯНКА Станіслава Станіславовича — старшого солдата ДУЛЕПОВА Павла Євгеновича (посмертно) — старшого солдата ЖАРАВІНА Олександра Володимировича (посмертно) — старшого солдата ЖЕРЕБКІНА Євгенія Віталійовича — молодшого сержанта ЗАХАРОВА Павла Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта ЗАХОЖОГО Олексія Андрійовича — лейтенанта ЗЕРУКА Анатолія Анатолійовича (посмертно) — штаб-сержанта ІВАНОВА Леоніда Віталійовича — солдата ІСАКОВА Олександра Івановича (посмертно) — солдата КАРБІВСЬКОГО Юрія Леонідовича (посмертно) — старшого солдата КАРПЕНКА Михайла Олександровича — солдата КІНЬШИНА Антона Сергійовича — молодшого сержанта КЛЕЦЬКА Сергія Олексійовича — майора КОВАЛЯ Володимира Володимировича — старшого лейтенанта КОЖУХІВСЬКОГО Дмитра Олександровича — солдата КОЗАЧЕНКА Антона Івановича — старшого солдата КОМПАНІЙЦЯ Євгенія Костянтиновича — старшого сержанта КОСАРИКА Євгенія Петровича — солдата КОТЮХА Романа Миколайовича — молодшого сержанта КРАВЧЕНКА Микиту Дмитровича — солдата КУШНІРА Віталія Михайловича — сержанта КУШНІРА Сергія Павловича (посмертно) — сержанта ЛАСКАРЖЕВСЬКОГО Василя Ігоровича — старшого лейтенанта ЛЕВЕНЦЯ Олега Петровича — солдата ЛИЛИКА Владислава Олександровича — молодшого сержанта ЛИТВИНА Андрія Васильовича (посмертно) — старшого солдата ЛУГОВОГО Олега Миколайовича — лейтенанта ЛУПУЛЯКА Володимира Ярославовича — солдата МАРКЕВИЧА Костянтина Вікторовича (посмертно) — старшого солдата МЕЛЬНИКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого матроса МИХАЙЛОВСЬКОГО Віктора Івановича — сержанта МИХАЛІШИНА Павла Захаровича — підполковника МОРОЗНЮКА Олександра Володимировича (посмертно) — старшого солдата МОТРУКА Івана Ігоровича — лейтенанта МУКАНА Станіслава Леонтійовича (посмертно) — солдата МУРАХОВСЬКОГО Олександра Михайловича — капітана медичної служби МУСЕНЗОВОГО Миколу Леонідовича — молодшого сержанта НАЗАРЯНА Владлена Олександровича (посмертно) — старшого матроса НОВОСЕДЛЮКА Костянтина Анатолійовича — старшого солдата НУРМАТОВА Олександра Юрійовича — старшого солдата ОБЖЕЛЯНСЬКОГО Романа Дмитровича — сержанта ОДАРІКА Сергія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта ОЛЕХА Миколу Григоровича — старшого сержанта ПАВЛІША Валерія Валерійовича — молодшого сержанта ПАНИЧЕНКА Миколу Анатолійовича — старшого сержанта ПАШКА Василя Івановича — старшого лейтенанта ПАЩЕНКА Наума Петровича (посмертно) — матроса ПАЩУКА Ярослава Вікторовича — солдата ПЕТРИШИНА Віктора Михайловича — підполковника ПЕТРОВА Романа Михайловича — старшого сержанта ПІВНЯ Дмитра Станіславовича — сержанта ПОВХА Антона Дмитровича — лейтенанта ПОЛОНСЬКОГО Юрія Анатолійовича (посмертно) — солдата ПОШЕВКА Олександра Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта ПУСТОВІТА Олександра Миколайовича — майора ПУСТОВІТА Олександра Михайловича (посмертно) — солдата РУСІТАШВІЛІ Гіоргі — солдата РУСІТАШВІЛІ Картлоса — солдата САБАДОША Юрія Юрійовича — головного сержанта СВІРГУН Ольгу Анатоліївну (посмертно) — солдата СЕМЕШКА Євгенія Володимировича — солдата СМОЛЯНІНОВА Дмитра Віталійовича (посмертно) — молодшого сержанта СОЛОВ’Я Миколу Богдановича (посмертно) — старшого сержанта СОЛОВЙОВА Євгена Олександровича — солдата СОЛУКА Василя Васильовича — солдата СОРОКОЛЕТОВА Олексія Валентиновича — старшого солдата СТАДНІКА Андрія Андрійовича (посмертно) — сержанта ТИМОФІЄВА Богдана Сергійовича — лейтенанта ТЕРЕЩУКА Олександра Івановича — солдата ТОДАВЧИЧА Володимира Володимировича — старшого солдата ТОКМАНА Максима Олександровича (посмертно) — матроса ТОРБУ Владислава Сергійовича — старшого солдата ТРОСТЕНЮКА Томаша — солдата ТРОФІМЕНКА Андрія Вікторовича — старшого солдата ТУРОВА Сергія Валерійовича — солдата УНГУРЯНУ Сергія Анатолійовича — старшого солдата УСАТОГО Андрія Григоровича — солдата ФАНДРАЛЮКА Сергія Олеговича (посмертно) — молодшого сержанта ФЕДЧЕНКА Віталія Володимировича — старшого лейтенанта ФЕДЬКА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого матроса ФИДРЮ Богдана Васильовича — солдата ХАРЧЕНКА Рената Тагіровича — молодшого сержанта ХУДЯКОВА Артема Сергійовича — старшого лейтенанта ЦАПОВСЬКОГО Дмитра Миколайовича — головного сержанта ЧАБАНА Вадима Романовича (посмертно) — солдата ЧАЛОГО Кирила Геннадійовича — лейтенанта ЧЕРВ’ЯКА Олександра Володимировича — солдата ШЕВЧЕНКА Олександра Петровича (посмертно) — солдат ШУЛЄПОВА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата ЮДІНА Віталія Валерійовича — капітана Нагородити орденом Данила Галицького ГОРБАТЮКА Володимира Дмитровича — бригадного генерала ДОЦА Артема Валерійовича (посмертно) — майора ЗАХАРЧУКА Олега Григоровича — полковника КОЛЄСНІЧЕНКА Анатолія Анатолійовича — підполковника КРИВОНОЖКА Анатолія Миколайовича — генерал-лейтенанта ПЕТЛЯКА Олександра Вікторовича — майора ЯМКОВОГО Максима Сергійовича (посмертно) — лейтенанта Нагородити медаллю “За військову службу Україні” ДОРОШЕНКА Юрія Анатолійовича — підполковника ЯНДУЛЬСЬКОГО Сергія Юрійовича — майора Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” ВАВРИКА Мар’яна Васильовича — старшого лейтенанта ГЕНИКА Романа Миколайовича — старшого сержанта СЕМЕНЯКА Михайла Сергійовича (посмертно) — старшого солдата СКАКОВСЬКОГО Павла Петровича — солдата СТРАТІЙЧУКА Дениса Афанасійовича — солдата ТИХОНОВСЬКОГО Віктора В’ячеславовича — сержанта ЧУМАКА Едуарда Олександровича — сержанта.