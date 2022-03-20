Державними нагородами відзначено 161 воїна, посмертно – 40

Президент Володимир Зеленський відзначив високими державними нагородами ще 161 військовослужбовця.
Про це глава держави сказав у нічному зверненні на початку доби 20 березня.
“Сьогодні (19 березня) підписав указ про відзначення державними нагородами України 161 нашого захисника. З них 40 – посмертно“, – зазначив Зеленський.
Серед іншого, в списку нагороджених привертає увагу значна кількість грузинських воїнів.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №149/2022
Про відзначення державними нагородами України
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня
БАРАНОВСЬКОГО Сергія Анатолійовича — полковника
ЗЕНЧЕНКА Олега Вікторовича (посмертно) — полковника
КРАВЧЕНКА Володимира Анатолійовича — генерал-лейтенанта
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
МОСКАЛЬОВА Едуарда Михайловича — генерал-майора
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БАСИЧА Івана Васильовича — капітана
БІЛОБРОВА Андрія Олександровича — старшого лейтенанта
ГЕРИЧА Василя Івановича — старшого лейтенанта
ДАВИДЕНКА Юрія Петровича — полковника
ДОЛГОДУША Артура Олександровича — полковника
ІВАНОВА Артема Леонідовича — майора
КАВАЦЮКА Михайла Івановича — старшого лейтенанта
КОЛЬЦОВА Валерія Геннадійовича — полковника
КРАВЦОВА Олександра Юрійовича — лейтенанта
ЛИТВИНЕНКА Володимира Миколайовича (посмертно) — майора
ЛІТВІНОВА Сергія Петровича — генерал-майора
НАУМЕНКА Івана Андрійовича (посмертно) — лейтенанта
ОДУДА Вадима Миколайовича — старшого лейтенанта
ПАПКУ Федора Васильовича — підполковника
ПІЧУРУ Олега Євгеновича — майора
ПУЗЬО Володимира Миколайовича — старшого лейтенанта
СЕРБІНЕНКА Максима Ігоровича — підполковника
СЄРАПІОНОВА Ігоря Валерійовича — лейтенанта
СОЛОМАХУ Владислава Віталійовича — капітана
ХРЕБТОВА Максима Валерійовича — підполковника
ЧЕПІНОГУ Едуарда В’ячеславовича — старшого лейтенанта
ШКОДУ Віталія Юрійовича — капітана
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ЗЛЕПКА Олександра Сергійовича — підполковника
КАШКОВАРА Костянтина Ігоровича — головного сержанта
КУНТИШЕВА Сергія Сергійовича (посмертно) — сержанта
САВИНСЬКОГО Андрія Васильовича — штаб-сержанта
СІТАКА Андрія Геннадійовича — солдата
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АВРАМЕНКА Сергія Олександровича — старшого сержанта
АЛЕЩЕНКА Арсентія Васильовича (посмертно) — матроса
БАЙКЕНИЧА Юрія Степановича — солдата
БАЛТЯНА Павла Володимировича — молодшого сержанта
БАРКОВСЬКОГО Андрія Дмитровича — старшого солдата
БІБУ Роберта Віталійовича — сержанта
БОГДАНОВА Максима Володимировича — молодшого сержанта
БОЙКА Володимира Васильовича — старшого солдата
БОРИСЮКА Костянтина Валерійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ВАКУЛЕНКА Олексія Романовича (посмертно) — солдата
ВАСЬКІВСЬКОГО Богдана Михайловича — молодшого лейтенанта
ВАТЧАРАШВІЛІ Гіоргі — старшого солдата
ВАТЧАРАШВІЛІ Міхеілі — старшого солдата
ВОВЧУКА Володимира Васильовича (посмертно) — старшого солдата
ВОРОНА Вадима Васильовича — майора
ГАЙВАНЮКА Богдана Сергійовича — старшого солдата
ГОГНАДЗЕ Міхеіла — солдата
ГОНДУ Олександра Васильовича — старшого сержанта
ГОРІНА Павла Вікторовича — старшого солдата
ГОРНЄВА Андрія Миколайовича — штаб-сержанта
ГУГУНАВУ Зазу — солдата
ГУРІНОВИЧА Романа Юрійовича — старшого солдата
ДЕМЧУКА Сергія Олексійовича — старшого солдата
ДЕРЕВЯНКА Віктора Олеговича (посмертно) — солдата
ДЕРЕВЯНКА Станіслава Станіславовича — старшого солдата
ДУЛЕПОВА Павла Євгеновича (посмертно) — старшого солдата
ЖАРАВІНА Олександра Володимировича (посмертно) — старшого солдата
ЖЕРЕБКІНА Євгенія Віталійовича — молодшого сержанта
ЗАХАРОВА Павла Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
ЗАХОЖОГО Олексія Андрійовича — лейтенанта
ЗЕРУКА Анатолія Анатолійовича (посмертно) — штаб-сержанта
ІВАНОВА Леоніда Віталійовича — солдата
ІСАКОВА Олександра Івановича (посмертно) — солдата
КАРБІВСЬКОГО Юрія Леонідовича (посмертно) — старшого солдата
КАРПЕНКА Михайла Олександровича — солдата
КІНЬШИНА Антона Сергійовича — молодшого сержанта
КЛЕЦЬКА Сергія Олексійовича — майора
КОВАЛЯ Володимира Володимировича — старшого лейтенанта
КОЖУХІВСЬКОГО Дмитра Олександровича — солдата
КОЗАЧЕНКА Антона Івановича — старшого солдата
КОМПАНІЙЦЯ Євгенія Костянтиновича — старшого сержанта
КОСАРИКА Євгенія Петровича — солдата
КОТЮХА Романа Миколайовича — молодшого сержанта
КРАВЧЕНКА Микиту Дмитровича — солдата
КУШНІРА Віталія Михайловича — сержанта
КУШНІРА Сергія Павловича (посмертно) — сержанта
ЛАСКАРЖЕВСЬКОГО Василя Ігоровича — старшого лейтенанта
ЛЕВЕНЦЯ Олега Петровича — солдата
ЛИЛИКА Владислава Олександровича — молодшого сержанта
ЛИТВИНА Андрія Васильовича (посмертно) — старшого солдата
ЛУГОВОГО Олега Миколайовича — лейтенанта
ЛУПУЛЯКА Володимира Ярославовича — солдата
МАРКЕВИЧА Костянтина Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
МЕЛЬНИКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого матроса
МИХАЙЛОВСЬКОГО Віктора Івановича — сержанта
МИХАЛІШИНА Павла Захаровича — підполковника
МОРОЗНЮКА Олександра Володимировича (посмертно) — старшого солдата
МОТРУКА Івана Ігоровича — лейтенанта
МУКАНА Станіслава Леонтійовича (посмертно) — солдата
МУРАХОВСЬКОГО Олександра Михайловича — капітана медичної служби
МУСЕНЗОВОГО Миколу Леонідовича — молодшого сержанта
НАЗАРЯНА Владлена Олександровича (посмертно) — старшого матроса
НОВОСЕДЛЮКА Костянтина Анатолійовича — старшого солдата
НУРМАТОВА Олександра Юрійовича — старшого солдата
ОБЖЕЛЯНСЬКОГО Романа Дмитровича — сержанта
ОДАРІКА Сергія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ОЛЕХА Миколу Григоровича — старшого сержанта
ПАВЛІША Валерія Валерійовича — молодшого сержанта
ПАНИЧЕНКА Миколу Анатолійовича — старшого сержанта
ПАШКА Василя Івановича — старшого лейтенанта
ПАЩЕНКА Наума Петровича (посмертно) — матроса
ПАЩУКА Ярослава Вікторовича — солдата
ПЕТРИШИНА Віктора Михайловича — підполковника
ПЕТРОВА Романа Михайловича — старшого сержанта
ПІВНЯ Дмитра Станіславовича — сержанта
ПОВХА Антона Дмитровича — лейтенанта
ПОЛОНСЬКОГО Юрія Анатолійовича (посмертно) — солдата
ПОШЕВКА Олександра Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ПУСТОВІТА Олександра Миколайовича — майора
ПУСТОВІТА Олександра Михайловича (посмертно) — солдата
РУСІТАШВІЛІ Гіоргі — солдата
РУСІТАШВІЛІ Картлоса — солдата
САБАДОША Юрія Юрійовича — головного сержанта
СВІРГУН Ольгу Анатоліївну (посмертно) — солдата
СЕМЕШКА Євгенія Володимировича — солдата
СМОЛЯНІНОВА Дмитра Віталійовича (посмертно) — молодшого сержанта
СОЛОВ’Я Миколу Богдановича (посмертно) — старшого сержанта
СОЛОВЙОВА Євгена Олександровича — солдата
СОЛУКА Василя Васильовича — солдата
СОРОКОЛЕТОВА Олексія Валентиновича — старшого солдата
СТАДНІКА Андрія Андрійовича (посмертно) — сержанта
ТИМОФІЄВА Богдана Сергійовича — лейтенанта
ТЕРЕЩУКА Олександра Івановича — солдата
ТОДАВЧИЧА Володимира Володимировича — старшого солдата
ТОКМАНА Максима Олександровича (посмертно) — матроса
ТОРБУ Владислава Сергійовича — старшого солдата
ТРОСТЕНЮКА Томаша — солдата
ТРОФІМЕНКА Андрія Вікторовича — старшого солдата
ТУРОВА Сергія Валерійовича — солдата
УНГУРЯНУ Сергія Анатолійовича — старшого солдата
УСАТОГО Андрія Григоровича — солдата
ФАНДРАЛЮКА Сергія Олеговича (посмертно) — молодшого сержанта
ФЕДЧЕНКА Віталія Володимировича — старшого лейтенанта
ФЕДЬКА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого матроса
ФИДРЮ Богдана Васильовича — солдата
ХАРЧЕНКА Рената Тагіровича — молодшого сержанта
ХУДЯКОВА Артема Сергійовича — старшого лейтенанта
ЦАПОВСЬКОГО Дмитра Миколайовича — головного сержанта
ЧАБАНА Вадима Романовича (посмертно) — солдата
ЧАЛОГО Кирила Геннадійовича — лейтенанта
ЧЕРВ’ЯКА Олександра Володимировича — солдата
ШЕВЧЕНКА Олександра Петровича (посмертно) — солдат
ШУЛЄПОВА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
ЮДІНА Віталія Валерійовича — капітана
Нагородити орденом Данила Галицького
ГОРБАТЮКА Володимира Дмитровича — бригадного генерала
ДОЦА Артема Валерійовича (посмертно) — майора
ЗАХАРЧУКА Олега Григоровича — полковника
КОЛЄСНІЧЕНКА Анатолія Анатолійовича — підполковника
КРИВОНОЖКА Анатолія Миколайовича — генерал-лейтенанта
ПЕТЛЯКА Олександра Вікторовича — майора
ЯМКОВОГО Максима Сергійовича (посмертно) — лейтенанта
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
ДОРОШЕНКА Юрія Анатолійовича — підполковника
ЯНДУЛЬСЬКОГО Сергія Юрійовича — майора
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
ВАВРИКА Мар’яна Васильовича — старшого лейтенанта
ГЕНИКА Романа Миколайовича — старшого сержанта
СЕМЕНЯКА Михайла Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
СКАКОВСЬКОГО Павла Петровича — солдата
СТРАТІЙЧУКА Дениса Афанасійовича — солдата
ТИХОНОВСЬКОГО Віктора В’ячеславовича — сержанта
ЧУМАКА Едуарда Олександровича — сержанта.
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