Над Маріуполем збили російський літак

Над Маріуполем українські військовослужбовці збили російський літак.
Інформацію про це підтвердили в пресслужбі Маріупольської міської ради надвечір у вівторок, 22 березня.
“Сьогодні є і добрі новини! О 16:45 в районі басейну Нептун наші захисники збили один із літаків російських окупантів, який останні тижні знищував наше місто. Так буде з кожним ворогом! З кожним, хто зазіхнув на нашу свободу, на наше місто!”, – йдеться в повідомленні.
Радник глави ОПУ Олексій Арестович пише, що це – сотий літак РФ, збитий в небі над Україною з початку російського вторгнення.
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