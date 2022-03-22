Над Маріуполем збили російський літак

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Над Маріуполем українські військовослужбовці збили російський літак.

Інформацію про це підтвердили в пресслужбі Маріупольської міської ради надвечір у вівторок, 22 березня.

“Сьогодні є і добрі новини! О 16:45 в районі басейну Нептун наші захисники збили один із літаків російських окупантів, який останні тижні знищував наше місто. Так буде з кожним ворогом! З кожним, хто зазіхнув на нашу свободу, на наше місто!”, – йдеться в повідомленні.

Радник глави ОПУ Олексій Арестович пише, що це – сотий літак РФ, збитий в небі над Україною з початку російського вторгнення.

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