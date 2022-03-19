Начальник патрульної поліції Маріуполя просить у Зеленського системи ППО

Скріншот із відео

Начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням надати захисникам Маріуполя системи ППО.

Про це йдеться у його відеозверненні, котре опублікували в мережі ввечері 18 березня.

“Мене звати Вершинін Михайло. Я — патрульний поліцейський. Пане президенте, ваша держава зробила дуже багато для того, щоб в Україні була справжня поліція, щоб ми могли нею пишатися. Пане президенте, зробіть так, щоб Маріуполь вижив. Нам потрібні системи протиповітряної оборони. Не маленькі ракети, які не спрацьовують з літаками агресора, нам потрібні нормальні системи ППО”, – каже на відео Вершинін.

“Ми не знаємо точно, чи залишимося ми живі, коли ви будете дивитися це звернення, але знайте, що така доля може спіткати кожне місто України. Під завалами гинуть діти, літні люди, вони не можуть потім виїхати. Вони знаходяться 23 дні без води та світла. Якщо ви обіцяєте допомогу, будь ласка, виконайте свою обіцянку… Надайте нам системи ППО”, – говорить очільник нової “патрульки” Маріуполя.

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