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Армія готова йти на деблокаду Маріуполя, чекаємо наказу, – Білецький виступив зі зверненням

17/03/2022 19:57

Засновник полку “Азов” Андрій Білецький виступив зі зверненням, у якому заявив, що вся армія України готова йти на деблокаду Маріуполя, варто лише віддати наказ.

Звернення опубліковане у четвер увечері, 17 березня.

“Це звернення – до маріупольців, до захисників Маріуполя, до всього світу. Маріуполь – це місто, яке не скорилося Росії в 2014 році. Яке вісім років було символом українського Донбасу, світлого прекрасного українського Донбасу на противагу російському мордору. Зараз за це Маріуполь знищують”, – говорить Білецький.

“Захисники Маріуполя б’ються не на межі, а за межею людських можливостей. Азовці, морські піхотинці, Національна гвардія України та багато інших підрозділів творять чудеса. Фактично, три тисячі бійців прикували зараз до себе 14-тисячне російське угруповання. Вони скували своїми діями більше 10% всіх окупаційних сил Росії в Україні. Це справжні герої на рівні 300 спартанців. Або козаків, які прикривали козацьку армію в битві під Берестечком. Але зараз місто знищується – воно вже не на межі, а за межею гуманітарної катастрофи. Росіяни не мають уяви ані про людяність, ані про правила ведення війни. Знищуються школи, лікарні, дитячі садочки. Діти гинуть через нестачу води в місті”, – каже Білецький.

“Маріуполю зараз не потрібні бадьорі брифінги або оптимістичні картинки у фейсбуці та інстаграмі. Маріуполю потрібна деблокада, треба спасти українських героїв, треба спасти українське місто, треба деблокувати Маріуполь. Щодня до мене звертаються сотні друзів з абсолютно бойових підрозділів. Всі говорять одне і те ж, і я передаю це своїм братам-азовцям, кожному захиснику Маріуполя: кожен день, виходячи на бойову роботу, ми думаємо про вас і рівняємося на вас, ми працюємо по ворогу заради вас. Вся армія готова йти на деблокаду. Чекаємо наказу. Слава Україні”, – резюмував він.

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