“Байрактар” під Макаровом знищив пункт управління росіян. ВІДЕО

Увечері 11 березня ударний безпілотний літальний апарат “Байрактар” Т2 Збройних сил України біля смт Макарів на Київщині знищив пункт управління російських окупантів.

Про це близько 22-ї години повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Кілька хвилин тому знищено ворожий пункт управління на Київському напрямку. Працюють наші Повітряні сили!” – сказано в повідомленні на ФБ-сторінці головкома.

Командувач поширив відео під назвою “Байрактар. Макарів. 11.03.2022”. На ньому видно, як БПЛА завдає бомбового удару з повітря по табору окупаційної армії, зокрема по автомобілю типу кунг.

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