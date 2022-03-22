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Президент нагородив 105 українських військовослужбовців, семеро – посмертно

22/03/2022 10:39

Президент нагородив 105 українських військовослужбовців, семеро – посмертно.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави у вівторок, 22 березня.

Зазначається, що військові нагороджені “за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі”.

Так, президент вирішив:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня

СКАТЕРНОГО Віктора Анатолійовича — підполковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ВАСИЛЬЄВА Дмитра Миколайовича — підполковника

ГОНЧАРУКА Олега Миколайовича — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БЛАГОВІСНОГО Вадима Андрійовича — капітана

ВАСИЛЮКА Олександра Вікторовича — майора

ВОВКА Владислава Володимировича — старшого лейтенанта

ГОРКУНЕНКА Дмитра Олександровича — майора

ДЕРКАЧА Владислава Олексійовича — старшого лейтенанта

ЖИВЕТА Олексія Миколайовича — майора

ЖУЙКА Владислава Володимировича — капітана

КОРМАШОВА Олександра Володимировича — полковника

КУКУРБУ Олександра Васильовича — капітана

ЛАВРИНЮКА Антона Анатолійовича — підполковника

ЛАЗАРЕНКА Ростислава Павловича — майора

ЛЕЩИНСЬКОГО Вадима Анатолійовича — капітана

МОГИЛЬНОГО Володимира Миколайовича — полковника

МОРОЗА Вадима Сергійовича (посмертно) — капітана

НАГАЯ Богдана Богдановича — старшого лейтенанта

ОВСІЄНКА Євгенія Руслановича — старшого лейтенанта

ОТРОЩЕНКА Андрія Володимировича — майора

ПАРХОМЕНКА Єгора Андрійовича — капітана

ПОНЯТОВА Олександра Миколайовича — полковника

СЕРЕДЮКА Єгора Васильовича — капітана

СОЛОДУХІНА Олега Сергійовича — старшого лейтенанта

СТЕПАНОВА Євгенія Володимировича — молодшого лейтенанта

ТКАЧЕНКА Олексія Юрійовича — старшого лейтенанта

ШИРОКИХ Олександра Юрійовича — підполковника

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

В’ЮНА Тараса Анатолійовича — лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АМІРОВА Олега Володимировича — сержанта

АНДРІАНОВА Максима Олександровича — старшого солдата

БЕЗУГЛОГО Михайла Олександровича — молодшого сержанта

БИЦЮКА Василя Івановича — молодшого сержанта

БЛИНЗУ Вадима Сергійовича (посмертно) — солдата

ВАСЮКА Ігоря Володимировича — майора

ГЕРАСИМЧУКА Віталія Вікторовича — молодшого сержанта

ДВОРСЬКОГО Олександра Михайловича — сержанта

ЗАПОРОЖАНА Олександра Сергійовича — солдата

ЗАРІЦЬКОГО Владислава Володимировича — старшого солдата

ІЛЬЧЕНКА Романа Григоровича — старшого солдата

КАРНЮШИНА Владислава Васильовича — старшого матроса

КАРПЕНКА Олега Васильовича — старшого солдата

КОВАЛЬЧУКА Анатолія Павловича — старшого солдата

КОРОЛЕВИЧА Олександра Костянтиновича (посмертно) — лейтенанта

КОШМАКА Вадима Сергійовича — молодшого сержанта

ЛОЗКА Валерія Миколайовича — головного сержанта

МАЛІНОВСЬКОГО Сергія Вікторовича — сержанта

МЕРИНОВА Євгенія Олександровича — старшого солдата

МІСАЙЛОВА Віталія Леонідовича — підполковника

НІКІТІНА Дмитра Євгеновича — старшого сержанта

НОВИЦЬКОГО Олексія Валерійовича — солдата

ОВЧАРЕНКА Віталія Вікторовича — сержанта

ОПАНАСЮКА Андрія Федоровича — сержанта

ОСНОВУ Олега Олександровича (посмертно) — лейтенанта

ПАВЛОВСЬКОГО Владислава Анатолійовича — сержанта

ПАСЬКА Владислава Григоровича — солдата

ПІДПЛЕТУ Віталія Володимировича — старшого сержанта

ПЛАВКА Артура Олеговича — молодшого сержанта

ПОГОРЄЛОВА Владислава Геннадійовича (посмертно) — сержанта

ПОНОМАРЕНКА Івана Вікторовича — старшого солдата

ПОНОМАРЬОВА Андрія Олександровича — майора

ПРИХОДЬКА Олександра Віталійовича (посмертно) — солдата

РИБАЛКА Дмитра В’ячеславовича — майора

РУДИЧА Юрія Васильовича — молодшого сержанта

САМАРА Володимира Миколайовича — старшого солдата

САМІНІНА Анатолія Анатолійовича — старшого солдата

СКРИННІКА Олексія Анатолійовича — солдата

СОЛОШЕНКОВА Костянтина Юрійовича (посмертно) — солдата

СТАСЕНКА Дмитра Олександровича — старшого солдата

СТАФІКОПУЛА Дем’яна Анатолійовича — молодшого лейтенанта

СТЕПАНОВА Олександра Павловича — старшого солдата

ТРИСТАНА Андрія Вікторовича — полковника

ФУРМАНА Олега Анатолійовича — старшого солдата

ШАРАБУНА Івана Івановича — солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

САВУ Павла Вікторовича — капітана 3 рангу

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

БАБАЄВА Андрія Вадимовича — солдата

БАЛАБУХУ Олексія Сергійовича — підполковника

БІДНИКА Дмитра Сергійовича — молодшого сержанта

БОЛОГОВА Андрія Вікторовича — майора

ВОРОШИЛОВА Сергія Сергійовича — підполковника

ГАМОВА Євгена Федоровича — майора

ГЕРАСИМЧУКА Андрія Анатолійовича — капітана

ГІРНОГО Владислава Романовича — солдата

ГРЕБЧЕНКА Віталія Вікторовича — майора

ГРІНЕВИЧА Олександра Олеговича — молодшого сержанта

ГУЛІВАТОГО Ростислава Дмитровича — солдата

ДОБРОВОЛЬСЬКОГО Дмитра Дмитровича — підполковника

КОВАЛЬЧУКА Андрія Святославовича — підполковника

КОМАРА Олександра Миколайовича — старшого солдата

КСЬОНДЗА Степана Івановича — підполковника

ЛЕОНОВА Святослава Володимировича — штаб-сержанта

МАКСИМКІНА Євгена Анатолійовича — майора

МАТВІЄНКА Олега Анатолійовича — матроса

НЕВМЕРЖИЦЬКОГО Олександра Сергійовича — старшого матроса

ОЛЕКСІЄНКА Олександра Петровича — старшого солдата

ПУХКАЛА Євгена Івановича — капітана

СЛИША Олександра Олександровича — підполковника

СОЛОЩУКА Олександра Сергійовича — старшого матроса

ФЕЩЕНКА Антона Андрійовича — солдата

ФОМІНА Миколу Івановича — старшого матроса

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

ДОРОШЕНКА Віталія Андрійовича — капітана 3 рангу

КРУЖКОВА Віталія Олександровича — старшого матроса

КУЛИКА Андрія Миколайовича — підполковника

ЛИСОГО Романа Миколайовича — старшого матроса

МАТВЄЄВА В’ячеслава Алімовича — штаб-сержанта

ФЕСЯ Максима Сергійовича — старшого матроса.

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