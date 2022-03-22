Президент нагородив 105 українських військовослужбовців, семеро – посмертно.
Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави у вівторок, 22 березня.
Зазначається, що військові нагороджені “за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі”.
Так, президент вирішив:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня
СКАТЕРНОГО Віктора Анатолійовича — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ВАСИЛЬЄВА Дмитра Миколайовича — підполковника
ГОНЧАРУКА Олега Миколайовича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БЛАГОВІСНОГО Вадима Андрійовича — капітана
ВАСИЛЮКА Олександра Вікторовича — майора
ВОВКА Владислава Володимировича — старшого лейтенанта
ГОРКУНЕНКА Дмитра Олександровича — майора
ДЕРКАЧА Владислава Олексійовича — старшого лейтенанта
ЖИВЕТА Олексія Миколайовича — майора
ЖУЙКА Владислава Володимировича — капітана
КОРМАШОВА Олександра Володимировича — полковника
КУКУРБУ Олександра Васильовича — капітана
ЛАВРИНЮКА Антона Анатолійовича — підполковника
ЛАЗАРЕНКА Ростислава Павловича — майора
ЛЕЩИНСЬКОГО Вадима Анатолійовича — капітана
МОГИЛЬНОГО Володимира Миколайовича — полковника
МОРОЗА Вадима Сергійовича (посмертно) — капітана
НАГАЯ Богдана Богдановича — старшого лейтенанта
ОВСІЄНКА Євгенія Руслановича — старшого лейтенанта
ОТРОЩЕНКА Андрія Володимировича — майора
ПАРХОМЕНКА Єгора Андрійовича — капітана
ПОНЯТОВА Олександра Миколайовича — полковника
СЕРЕДЮКА Єгора Васильовича — капітана
СОЛОДУХІНА Олега Сергійовича — старшого лейтенанта
СТЕПАНОВА Євгенія Володимировича — молодшого лейтенанта
ТКАЧЕНКА Олексія Юрійовича — старшого лейтенанта
ШИРОКИХ Олександра Юрійовича — підполковника
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
В’ЮНА Тараса Анатолійовича — лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АМІРОВА Олега Володимировича — сержанта
АНДРІАНОВА Максима Олександровича — старшого солдата
БЕЗУГЛОГО Михайла Олександровича — молодшого сержанта
БИЦЮКА Василя Івановича — молодшого сержанта
БЛИНЗУ Вадима Сергійовича (посмертно) — солдата
ВАСЮКА Ігоря Володимировича — майора
ГЕРАСИМЧУКА Віталія Вікторовича — молодшого сержанта
ДВОРСЬКОГО Олександра Михайловича — сержанта
ЗАПОРОЖАНА Олександра Сергійовича — солдата
ЗАРІЦЬКОГО Владислава Володимировича — старшого солдата
ІЛЬЧЕНКА Романа Григоровича — старшого солдата
КАРНЮШИНА Владислава Васильовича — старшого матроса
КАРПЕНКА Олега Васильовича — старшого солдата
КОВАЛЬЧУКА Анатолія Павловича — старшого солдата
КОРОЛЕВИЧА Олександра Костянтиновича (посмертно) — лейтенанта
КОШМАКА Вадима Сергійовича — молодшого сержанта
ЛОЗКА Валерія Миколайовича — головного сержанта
МАЛІНОВСЬКОГО Сергія Вікторовича — сержанта
МЕРИНОВА Євгенія Олександровича — старшого солдата
МІСАЙЛОВА Віталія Леонідовича — підполковника
НІКІТІНА Дмитра Євгеновича — старшого сержанта
НОВИЦЬКОГО Олексія Валерійовича — солдата
ОВЧАРЕНКА Віталія Вікторовича — сержанта
ОПАНАСЮКА Андрія Федоровича — сержанта
ОСНОВУ Олега Олександровича (посмертно) — лейтенанта
ПАВЛОВСЬКОГО Владислава Анатолійовича — сержанта
ПАСЬКА Владислава Григоровича — солдата
ПІДПЛЕТУ Віталія Володимировича — старшого сержанта
ПЛАВКА Артура Олеговича — молодшого сержанта
ПОГОРЄЛОВА Владислава Геннадійовича (посмертно) — сержанта
ПОНОМАРЕНКА Івана Вікторовича — старшого солдата
ПОНОМАРЬОВА Андрія Олександровича — майора
ПРИХОДЬКА Олександра Віталійовича (посмертно) — солдата
РИБАЛКА Дмитра В’ячеславовича — майора
РУДИЧА Юрія Васильовича — молодшого сержанта
САМАРА Володимира Миколайовича — старшого солдата
САМІНІНА Анатолія Анатолійовича — старшого солдата
СКРИННІКА Олексія Анатолійовича — солдата
СОЛОШЕНКОВА Костянтина Юрійовича (посмертно) — солдата
СТАСЕНКА Дмитра Олександровича — старшого солдата
СТАФІКОПУЛА Дем’яна Анатолійовича — молодшого лейтенанта
СТЕПАНОВА Олександра Павловича — старшого солдата
ТРИСТАНА Андрія Вікторовича — полковника
ФУРМАНА Олега Анатолійовича — старшого солдата
ШАРАБУНА Івана Івановича — солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
САВУ Павла Вікторовича — капітана 3 рангу
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
БАБАЄВА Андрія Вадимовича — солдата
БАЛАБУХУ Олексія Сергійовича — підполковника
БІДНИКА Дмитра Сергійовича — молодшого сержанта
БОЛОГОВА Андрія Вікторовича — майора
ВОРОШИЛОВА Сергія Сергійовича — підполковника
ГАМОВА Євгена Федоровича — майора
ГЕРАСИМЧУКА Андрія Анатолійовича — капітана
ГІРНОГО Владислава Романовича — солдата
ГРЕБЧЕНКА Віталія Вікторовича — майора
ГРІНЕВИЧА Олександра Олеговича — молодшого сержанта
ГУЛІВАТОГО Ростислава Дмитровича — солдата
ДОБРОВОЛЬСЬКОГО Дмитра Дмитровича — підполковника
КОВАЛЬЧУКА Андрія Святославовича — підполковника
КОМАРА Олександра Миколайовича — старшого солдата
КСЬОНДЗА Степана Івановича — підполковника
ЛЕОНОВА Святослава Володимировича — штаб-сержанта
МАКСИМКІНА Євгена Анатолійовича — майора
МАТВІЄНКА Олега Анатолійовича — матроса
НЕВМЕРЖИЦЬКОГО Олександра Сергійовича — старшого матроса
ОЛЕКСІЄНКА Олександра Петровича — старшого солдата
ПУХКАЛА Євгена Івановича — капітана
СЛИША Олександра Олександровича — підполковника
СОЛОЩУКА Олександра Сергійовича — старшого матроса
ФЕЩЕНКА Антона Андрійовича — солдата
ФОМІНА Миколу Івановича — старшого матроса
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
ДОРОШЕНКА Віталія Андрійовича — капітана 3 рангу
КРУЖКОВА Віталія Олександровича — старшого матроса
КУЛИКА Андрія Миколайовича — підполковника
ЛИСОГО Романа Миколайовича — старшого матроса
МАТВЄЄВА В’ячеслава Алімовича — штаб-сержанта
ФЕСЯ Максима Сергійовича — старшого матроса.
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