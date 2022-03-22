128-ма бригада взяла в полон російського підполковника в трусах ЗСУ

128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада взяла в полон високопоставленого штабіста 58-ї російської армії.

Про це пресслужба бригади повідомила у вівторок, 22 березня.

“У ході бойової сутички з росармією штурмовики 128 окремої гірсько-штурмової бригади взяли в полон начальника групи інформаційно-психологічної протидії військової частини 47084 російської армії… “, – йдеться у повідомленні.

Бригада також оприлюднила його персональні дані:

Кошель Александр Олегович, 5 квітня 1982 року народження, особистий номер Ф-905994, військове звання – підполковник. Постійне місце дислокації в/ч 47084 – м.Владікавказ у республіці Північна Осетія – Аланія.

“Одразу після взяття Кошеля в полон росіяни кинули значні сили, намагаючись його визволити. У тому числі підняли авіацію, яка завдала вогневого удару по наших штурмовиках. Однак ніхто внаслідок ворожого вогню не постраждав, полоненого доставили в безпечне тилове місце. Під час особистого огляду бійці 128 бригади з подивом виявили, що підполковник Кошель носить спідню білизну й шкарпетки з позначками «Збройні Сили України».Промовистий доказ, що штабісти росармії визнають – навіть труси й шкарпетки ЗСУ кращі за спідню білизну перехваленої «другої армії світу», – кажуть в бригаді.

Відчайдушні спроби ворога визволити полоненого зрозумілі – Кошель був на прямому зв’язку з командуючим 58 армії РФ Михайлом Зуськом, котрому особисто робив щоденні доповіді. До речі, сам Зусько родом із України – з невеличкого с. Ветли Камінь-Каширського району Волинської області. Зараз він воює проти України, але геть невдало.

“58 армія РФ намагалася просунутися вглиб нашої території на Миколаївському напрямку і півтора тижні тому була вщент розбита Збройними Силами України (у тому числі підрозділами 128 бригади). Після цього Зуська неформально «охрестили» найбездарнішим російським генералом”, – додали в 128-ій бригаді.

Зараз полонений Кошель дає покази нашим контррозвідникам.

Читайте також:

Воїни 128 огшбр взяли у полон групу окупантів