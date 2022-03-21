Воїни 128 огшбр взяли у полон групу окупантів

Воїни підрозділу “Вовки” 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у взаємодії з прикордонниками, нацгвардійцями та за підтримки підрозділів артилерії взяли в полон чотирьох військових так званих “Л/ДНР”, що воюють проти України як союзники російських військ.

Про це вдень у понеділок, 21 березня, інформує пресслужба 128 огшбр.

Зазначається, що окупанти одягнуті в різну форму й погано екіпіровані полонені виглядають жалюгідно, росармія використовує цих мобілізованих “бійців” як гарматне м’ясо.

Дані полонених, отримані з їхніх документів:

Смелик Юрий Михайлович, 11 березня 1972 року народження, м. Луганськ. Одружений, має двох синів і доньку. Мешкає на Луганщині.

Клецов Артем Анатолійович, 21 листопада 1984 року народження, місце народження – с. Стрюкове Шахтарського району Донецької області.

Поляков Сергій Миколайович, 7 березня 1982 року народження, місце народження – с. Хороше Слов’яносербського району Луганської області;

Гуня Андрій Петрович, 14 липня 1975 року народження, місце народження – м. Хрустальний (колишній Красний Луч, – “Н”) Луганської області.

“Сподіваємося, що сам факт полону стане предметом для роздумів «гарячих голів» із тимчасово окупованих територій, що збираються воювати з Україною”, – наголосили в пресслужбі бригади.

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