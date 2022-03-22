Зеленський виступає за посередницьку роль Ватикану у війні з РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на посередницьку роль Святого Престолу у припиненні війни РФ проти України.
Про це він сказав у розмові з Папою Римським Франциском у вівторок, 22 березня.
“Поговорив із Понтифіком. Розповів Його Святості про складну гуманітарну ситуацію та про блокування російськими військами рятівних коридорів. Вітали б посередницьку роль Святого Престолу у припиненні людських страждань. Подякував за молитви за Україну та мир” – написав Зеленський у твіттері.
Поговорив із @Pontifex. Розповів Його Святості про складну гуманітарну ситуацію та про блокування російськими військами рятівних коридорів. Вітали б посередницьку роль Святого Престолу у припиненні людських страждань. Подякував за молитви за Україну та мир. pic.twitter.com/uXrOZpchUF
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2022
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