Офіс генпрокурора оголосив підозру рупорам Кремля Кисельову і Скабєєвій

Офіс генерального прокурора України повідомив про підозру двом “рупорам Кремля”, які закликають до порушення територіальної цілісності України.

Про це 22 березня інформує пресслужба ОГП.

“За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора громадянам Російської Федерації Дмитру Кисельову та Ользі Скабєєвій повідомлено про підозру у вчиненні закликів до порушення територіальної цілісності України за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 110 КК України)”, – ідеться в інформації української прокуратури.

Зазначається, що “заради виправдання в очах громадян РФ воєнних злочинів і злочинів проти людяності керівництвом країни-агресора залучено широке коло медійних осіб, публічних діячів та відомих особистостей. За даними слідства, пропагандисти-журналісти Дмитро Кисельов та Ольга Скабєєва у прямих ефірах телевізійних передач неодноразово виправдовували дії військово-політичного керівництва держави-агресора та закликали до захоплення збройними силами РФ територій суверенної України”

Досудове розслідування у кримінальному провадженні “за фактом організації військово-політичним керівництвом Російської Федерації широкомасштабного збройного вторгнення в Україну та нанесення ракетно-бомбових ударів, що призвели до загибелі та поранення тисяч мирних мешканців, знищення та пошкодження великої кількості об’єктів цивільної інфраструктури, які не є військовими цілями, заподіяння значної шкоди екології та безпеці населення” здійснює Головне слідче управління Служби безпеки України. Оперативний супровід – Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Наразі проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, які посягають на суверенітет і територіальну цілісність України, вчиняють воєнні та інші злочини, пов’язані з російською агресією, оголошення їх у міжнародний розшук та накладення арешту на активи.

За вчинення цього злочину Кримінальним кодексом України передбачено максимальне покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, зазначили в ОГП.

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