Уряд схвалив персональні санкції проти російських пропагандистів

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Кабінет Міністрів України схвалив акт, запропонований Міністерством культури та інформаційної політики, і вніс на розгляд Ради нацбезпеки і оборони пропозиції щодо безстрокового застосування персональних економічних та інших обмежувальних заходів до фізичних та юридичних осіб Російської Федерації.

Про це вдень у четвер, 10 березня, повідомив очільник МКІП Олександр Ткаченко у фейсбуці.

“Ці списки і санкції мають бути розглянуті РНБО та президентом. Окрім всього, їхнє погодження дозволить нам з таким же списком звернутись до ЄС і ввести дзеркальні санкції”, – написав міністр.

Він зазначив, що у списках фігурують прізвища таких пропагандистів, як генеральний директор ВГТРК Олег Добродєєв, генеральний директор “Первого канала” Костянтин Ернст, генеральний директор ТОВ “Акцепт” (телеканал “Рен ТВ”) Володимир Тюлін, генеральний директор АТ “Газпром-Медиа Холдинг” Олександр Жаров; виконувачка обов’язки директорки каналу “ТНТ”, телеведуча Тіна Канделакі.

До списку також включені голова ради директорів ВАТ “Редакция газеты “Известия”, генеральний директор і президент видавничого дому News Media Арам Габрелямов, генеральний директор Федерального державного унітарного підприємства “Международное информационное агентство “Россия сегодня” Дмитро Кісєльов, заступниця генерального директора ВАТ “Телекомпания НТВ” із інформаційного мовлення, головна редакторка Служби інформації “НТВ” Тетяна Міткова, головна редакторка Russia Today Маргарита Симоньян, ведуча каналу “Россия 1” Ольга Скабєєва, ведучий “Соловйов Live” Володимир Соловйов.

Серед юридичних осіб бан чекає на Акціонерне товариство “Перший канал”, Федеральне державне унітарне підприємство “Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія” (канал РТР); Федеральне державне унітарне підприємство “Міжнародне інформаційне агентство “Росія сьогодні”; АТ “Газпром-медіа холдинг”; Відкрите акціонерне товариство “Телекомпанія НТВ”; АТ “Телекомпанія НТВ”; ВАТ “Телерадіокомпанія Збройних сил Російської Федерації “Звєзда”; ТОВ “Акцепт” (телевізійний канал “Рен ТВ”); ТОВ “Національний рекламний альянс”; ТОВ “Іві.ру”; ТОВ “НТВ Плюс”.

За словами міністра, списки насправді будуть ширші, він виділив найтоксичніших.

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