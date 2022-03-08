“Фінансова ядерна війна”: Росія стала світовим “антилідером” за застосованими проти неї санкціями

Росія після хвилі обмежувальних заходів, застосованих останніми днями у відповідь на її агресивну війну, стала світовим лідером за кількістю осіб, які перебувають під санкціями, обійшовши за цим показником Іран.

Як повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на дані санкційної бази даних Castellum.ai, з 22 лютого проти російських юридичних і фізичних осіб застосували 2778 нових обмежень, і загалом їхня кількість сягнула 5530.

Це більше, ніж в Ірану (3616), який зіткнувся з обмеженнями переважно за свою ядерну програму та підтримку тероризму, Сирії (близько 2600), Північної Кореї (приблизно 2100).

Більшість санкцій проти Росії з 22 лютого запроваджено проти фізичних осіб (2427). До юридичних осіб запроваджено 343 обмеження.

Найактивнішими у запровадженні санкцій проти Росії були Швейцарія (568), ЄС (518), Франція (512), США (243).

“Це фінансова ядерна війна і найбільша подія санкцій в історії, – сказав Bloomberg Пітер П’ятецький, колишній чиновник міністерства фінансів в адміністраціях Обами та Трампа, співзасновник Castellum.ai. – Менше ніж за два тижні Росія перетворилася з частини світової економіки на найбільшу мету глобальних санкцій та фінансового ізгоя”.

Санкції проти Ірану запроваджувалися хвилями поступово протягом останніх приблизно 40 років, щодо Росії – залпово, каже аналітик санкційного спрямування інформаційної системи X-Compliance Уляна Попова.

США забороняють постачання нафти з Ірану, діяльність там іноземних компаній, тотальні обмеження введено щодо фінансового сектора іранської економіки, – з огляду на це загалом режим обмежень стосовно Ірану має значно ширший характер, ніж стосовно Росії. Треба також враховувати, сказала вона, що економіка Ірану приблизно вчетверо менша за російську, і РФ – найбільша економіка, на яку будь-коли накладалися такі масштабні санкції.

За даними X-Compliance, загалом різні економічні заходи проти Росії запровадили понад 40 країн. Під санкційним ризиком (з урахуванням “Правила 50%”) перебувають понад 7 тисяч російських осіб (з них – понад 2 500 фізичних осіб і понад 4 500 компаній), переказує “Інтерфакс-Україна”.

Читайте також:

Ізраїльська авіакомпанія допомагає Росії обходити санкції через банківську систему “Мир”

Грузія скористалася можливістю “домовитися” з Росією, замість ввести проти неї санкції