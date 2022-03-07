Грузія скористалася можливістю “домовитися” з Росією, замість ввести проти неї санкції

Російські окупанти в Грузії, серпень 2008 року

Міністр захисту довкілля і сільського господарства Грузії Отар Шамугія заявив, що не бачить проблеми в експорті молочної продукції з Грузії до Росії, незважаючи на війну Путіна проти України.

Про це з посиланням на Netgazeti пише “Європейська правда“.

Міністр сказав, що експорт такої продукції в РФ є “частиною диверсифікації ринків збуту”. За його словами, у 2020 році 15 грузинських компаній подали заявки на потенційний експорт до Росії.

Шамугія стверджує, що відтоді комунікації між РФ та Грузією з цього питання майже не було, крім обміну документацією, і кілька днів тому російська сторона дала позитивну відповідь щодо їхнього виходу на російський ринок.

На пряме запитання журналістів щодо політичної складової рішення у час, коли Росія веде агресивну війну проти України, Шамугія сказав, що в уряді не бачать у цьому проблеми.

“І прем’єр, і всі в уряді чітко сказали, що ми повністю солідарні з Україною, дружнім до нас народом. Тут все однозначно і це одне питання. А щодо торгівлі з РФ – ці відносини є, і ми повинні робити окремі рішення в кожному конкретному випадку, виходячи з інтересів наших громадян, підприємців та фермерів”, – сказав міністр.

Днями стало відомо, що Росія оголосила про намір послабити торговельні обмеження для Грузії, зокрема для молочної продукції. Пресслужба російського регулятора стверджує, що у вихідний день (суботу), попри розпал російської війни проти України, відбулися переговори представників ветеринарних служб РФ, Білорусі, Грузії та Азербайджану.

Грузинський уряд у неділю поширював діаметрально протилежні повідомлення для українського МЗС та для грузинських споживачів про свої перемовини з Росією на тлі нападу РФ на Україну.

Уряд Грузії запевнив Україну, що не лише не вів переговори з РФ, а й не зацікавлений у виході на ринок Росії, бо їхня країна сама має дефіцит молока та молочної продукції на власному ринку.

Утім, в той самий час як грузинський МЗС переконував українських дипломатів у щирості цієї позиції, відповідальна за переговори з РФ структура поширила протилежну інформацію для грузинських медіа.

Раніше влада Грузії відмовилася приєднатися до санкцій проти Росії.

А коли грузинський уряд не дозволив виїзд в Україну грузинських добровольців, які хочуть воювати за нашу державу проти Росії, президент Зеленський оголосив про відкликання українського посла з Тбілісі “для консультацій”.

Нагадаємо, що у серпні 2008 року російські війська вторглися у Грузію. За результатами “серпневої війни” Росія окупувала грузинські регіони Абхазію та Південну Осетію.

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