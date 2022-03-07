СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4809624 +25789
Летальні випадки:
105505 +276
Одужали:
4058020 +34987
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19521252 (+43846). Оновлено: 08:20 24.02.2022
Home / Світ / Грузія скористалася можливістю “домовитися” з Росією, замість ввести проти неї санкції

Грузія скористалася можливістю “домовитися” з Росією, замість ввести проти неї санкції

07/03/2022 14:19

Міністр захисту довкілля і сільського господарства Грузії Отар Шамугія заявив, що не бачить проблеми в експорті молочної продукції з Грузії до Росії, незважаючи на війну Путіна проти України.

Про це з посиланням на Netgazeti пише “Європейська правда“.

Міністр сказав, що експорт такої продукції в РФ є “частиною диверсифікації ринків збуту”. За його словами, у 2020 році 15 грузинських компаній подали заявки на потенційний експорт до Росії.

Шамугія стверджує, що відтоді комунікації між РФ та Грузією з цього питання майже не було, крім обміну документацією, і кілька днів тому російська сторона дала позитивну відповідь щодо їхнього виходу на російський ринок.

На пряме запитання журналістів щодо політичної складової рішення у час, коли Росія веде агресивну війну проти України, Шамугія сказав, що в уряді не бачать у цьому проблеми.

“І прем’єр, і всі в уряді чітко сказали, що ми повністю солідарні з Україною, дружнім до нас народом. Тут все однозначно і це одне питання. А щодо торгівлі з РФ – ці відносини є, і ми повинні робити окремі рішення в кожному конкретному випадку, виходячи з інтересів наших громадян, підприємців та фермерів”, – сказав міністр.

Днями стало відомо, що Росія оголосила про намір послабити торговельні обмеження для Грузії, зокрема для молочної продукції. Пресслужба російського регулятора стверджує, що у вихідний день (суботу), попри розпал російської війни проти України, відбулися переговори представників ветеринарних служб РФ, Білорусі, Грузії та Азербайджану.

Грузинський уряд  у неділю поширював діаметрально протилежні повідомлення для українського МЗС та для грузинських споживачів про свої перемовини з Росією на тлі нападу РФ на  Україну.

Уряд Грузії запевнив Україну, що не лише не вів переговори з РФ, а й не зацікавлений у виході на ринок Росії, бо їхня країна сама має дефіцит молока та молочної продукції на власному ринку.

Утім, в той самий час як грузинський МЗС переконував українських дипломатів у щирості цієї позиції, відповідальна за переговори з РФ структура поширила протилежну інформацію для грузинських медіа.

Раніше влада Грузії відмовилася приєднатися до санкцій проти Росії.

А коли грузинський уряд не дозволив виїзд в Україну грузинських добровольців, які хочуть воювати за нашу державу проти Росії, президент Зеленський оголосив про відкликання українського посла з Тбілісі “для консультацій”.

Нагадаємо, що у серпні 2008 року російські війська вторглися у Грузію. За результатами “серпневої війни” Росія окупувала грузинські регіони Абхазію та Південну Осетію.

Читайте також:
Україна вважає, що її заявку на членство в ЄС треба розглядати окремо від Грузії та Молдови

Унікальних переглядів: 530
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Російські солдати відкрили вогонь по мітингу в Новій Каховці, є загиблий і поранені

Прокуратура Херсонської області заявляє, що під час мирного мітингу в Новій Каховці 6 березня російські військові відкрили вогонь по мітингувальниках, у результаті чого загинула одна людина, ще семеро –...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse