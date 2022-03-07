Ізраїльська авіакомпанія допомагає Росії обходити санкції через банківську систему “Мир”

Після того, як провідні платіжні системи Visa і Mastercard заявили про відхід із Росії на тлі масштабного вторгнення військ РФ в Україну, провідна ізраїльська авіакомпанія El Al дозволила росіянам оплачувати свої послуги картками системи “Мир”.

На це звернув увагу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Поки світ запроваджує санкції проти Росії за її варварське звірство в Україні, дехто воліє заробляти гроші, просякнуті українською кров’ю.

От авіакомпанія El Al Israel приймає платежі в російській банківській системі “Мир”, що призначена для ухиляння від санкцій. Це аморально та є ударом по українсько-ізраїльських відносинах”, – написав Кулеба у твітері.

Також він поширив скріншот із доказом присутності карток “Мир” у системі бронювань ізраїльської авіакомпанії.

Читайте також:

Visa й Mastercard залишили лазівки для роботи в Росії, – Кулеба