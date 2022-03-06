СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4809624 +25789
Летальні випадки:
105505 +276
Одужали:
4058020 +34987
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19521252 (+43846). Оновлено: 08:20 24.02.2022
Home / Світ / Європа / Visa й Mastercard залишили лазівки для роботи в Росії, – Кулеба

Visa й Mastercard залишили лазівки для роботи в Росії, – Кулеба

06/03/2022 18:54

Попри рішення платіжних систем Visa та Mastercard припинити роботу в Росії, для продовження їхніх операцій у цій країні лишилися шпарини.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час телемарафону вдень 6 березня.

“Вимушений сказати, що деякі лазівки для роботи все-таки залишилися, тому потрібно комусь взаємодіяти, а комусь тиснути на Visa та Mastercard, аби вони повністю перервали будь-які бізнес-зв’язки з російським ринком”, – сказав міністр, якого цитує “Радіо Свобода”.

Він вказав на те, що деякі держави та компанії намагаються продовжувати бізнес із Росією або допомагати їй обходити санкції.

“Все це відбувається на українській крові, ціною нашої крові, наших страждань, і ми протягом дня будемо виходити з назвами конкретних компаній про те, що вони роблять і як за наш рахунок намагаються заробляти гроші з Росії. Ви побачите в цьому списку деякі країни й компанії, які вас здивують, але, на жаль, такою є сувора правда”, – констатував глава МЗС.

Унікальних переглядів: 672
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Visa й Mastercard залишили лазівки для роботи в Росії, – Кулеба

Попри рішення платіжних систем Visa та Mastercard припинити роботу в Росії, для продовження їхніх операцій у цій країні лишилися шпарини. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse