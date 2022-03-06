Visa й Mastercard залишили лазівки для роботи в Росії, – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: Reuters

Попри рішення платіжних систем Visa та Mastercard припинити роботу в Росії, для продовження їхніх операцій у цій країні лишилися шпарини.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час телемарафону вдень 6 березня.

“Вимушений сказати, що деякі лазівки для роботи все-таки залишилися, тому потрібно комусь взаємодіяти, а комусь тиснути на Visa та Mastercard, аби вони повністю перервали будь-які бізнес-зв’язки з російським ринком”, – сказав міністр, якого цитує “Радіо Свобода”.

Він вказав на те, що деякі держави та компанії намагаються продовжувати бізнес із Росією або допомагати їй обходити санкції.

“Все це відбувається на українській крові, ціною нашої крові, наших страждань, і ми протягом дня будемо виходити з назвами конкретних компаній про те, що вони роблять і як за наш рахунок намагаються заробляти гроші з Росії. Ви побачите в цьому списку деякі країни й компанії, які вас здивують, але, на жаль, такою є сувора правда”, – констатував глава МЗС.