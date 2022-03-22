Під Маріуполем бойовики “ДНР” захопили колону евакуаційних автобусів, – Верещук

Ірина Верещук

Біля Мангуша, що під Маріуполем, бойовики та званої “ДНР” захопили колону евакуаційних автобусів, які рухалися погодженим гуманітарним коридором.

Про це вдень у вівторок, 22 березня, розповіла віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону “UAразом”, передає “Укрінформ”.

“Те, що вони роблять, насправді звірство. Сьогодні на коридорі, який ми спробували вкотре відкрити, була колона автобусів, працівники ДСНС, яких захопили представники так званої “ДНР”, вони стоять біля Мангуша. Зараз там зупинились. Ми намагаємось їх витягти всіма силами. І я хочу, щоби весь світ знав, от ціна слова тих, хто каже, що вони миротворці, хто каже, що приніс мир. Це визнаний коридор, ми його погодили, і зараз людей тримають в заручниках, повідомляють, що техніку буде забрано, а людей можливо пустять, а можливо і ні”, – сказала урядовиця.

За її словами, з Маріуполя щонайменше 100 тисяч людей хочуть виїхати, але не можуть це зробити.

“Як мінімум 100 і більше тисяч (людей – “Н”) хочуть і не можуть виїхати. Насправді, коридору немає як такого. А ті, що є, вони лише для легкових автомобілів, і для тих, хто може йти пішки. Уявіть, людям доведеться йти 10, 20 і більше кілометрів до пункту, де б ми могли їх посадити в автобус і відвезти до Запоріжжя”, – сказала Верещук.

Вона також зазначила, що зараз ані рятувальники, ані інші люди не можуть підійти до драмтеатру в Маріуполі, тому що постійно ведуться обстріли.

Ситуація в Маріуполі

Місто Маріуполь на Донеччині понад три тижні лишається в блокаді після наступу військ Росії. Фактично лише Маріуполь зараз не дозволяє загарбникам пробити сухопутний “коридор” від РФ до Криму.

Морські піхотинці та полк “Азов” мужньо відбивають атаки ворога і просять підтримки, однак рашисти посилено б’ють по місту артилерією, ракетами, авіацією. За повідомленням “азовців”, бомби під час авіанальотів падають кожні десять хвилин.

У місті – гуманітарна катастрофа через відсутність електрики, тепла, газу, зв’язку, харчів та медикаментів.

Кількість жертв серед цивільних може обчислюватися десятками тисяч. Влада вже не має змоги обліковувати загиблих, які лежать на вулицях, під руїнами, у спалених будинках або поховані сусідами у дворах.

При цьому окупанти два тижні не дозволяли почати евакуацію цивільних. Після цього росіяни дозволили вихід із міста пішки та виїзд на власних авто. Із проміжних пунктів люди отримали змогу дістатися до окупованого Бердянська, звідки більшість евакуйованих прямує до Запоріжжя. Так виїхало вже близько 45 тисяч людей.

Подекуди по дорозі їх обстрілюють.

Водночас досі немає змоги доставити гуманітарні вантажі до Маріуполя. Зокрема, 13 березня гуманітарний конвой із Червоним Хрестом та священиками повернувся до Бердянська через обстріли на шляху “зеленого коридору”, і далі окупанти продовжують чинити перепони гуманітарній місії.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська 16 березня скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалася понад тисячу людей, які втратили домівки. Будівля частково захистила собою життя тих, хто переховувався на нижчому рівні. Однак точна кількість врятованих і загиблих досі невідома.

Крім іншого, окупанти розбомбили будівлі басейну “Нептун” та школи мистецтв №12, що використовувалися як сховища.

Також мерія Маріуполя заявила, що частину жителів Лівобережного району окупанти насильно вивозять до Росії, забираючи документи.

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