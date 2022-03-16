На Запоріжжі окупанти розстріляли колону цивільних, котрі евакуйовувалися з Маріуполя. Є жертви

Одна з розбитих ударом "граду" машин. Фото: тг Олександр Старух

Росіяни розстріляли з РСЗО БМ-21 “Град” колону цивільних людей, які евакуйовувалися з міста Маріуполя до міста Запоріжжя.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ вдень у середу, 16 березня.

“За попередньою інформацією, є загиблі. Серед постраждалих та поранених є діти. Кількість постраждалих уточняється”, – ішлося в повідомленні.

Невдовзі голова Запорізької ОВА Олександр Старух уточнив: обстріл автоколони мирних жителів, що рухались трасою в бік Запоріжжя, стався близько 16-ї години в районі Степногірська.

“На щастя, загиблих немає. Наразі відомо про п’ятьох поранених, з них одна дитина у важкому стані. Постраждалій дитині роблять складу операцію з дистанційним залученням спеціалістів клініки Охмадит”, – розповів Старух у телеграмі.

Внаслідок обстрілу на полі вздовж траси розпочалася пожежа, додав він.

Про обстріл колони мирних мешканців повідомила також пресслужба полку “Азов”, який тримає оборону Маріуполя:

Як повідомляє телеграм канал телеканалу «Україна 24» окупаційні російські війська під Запоріжжям розстріляли із градів колону автівок, що рухалась із Маріуполя до Запоріжжя. Як повідомляє джерело є загиблі та поранені, серед яких є діти. Про це кореспондентам повідомили очевидці. pic.twitter.com/cG7D86yTtA — АЗОВ (@Polk_Azov) March 16, 2022

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