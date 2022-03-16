Окупанти вдарили в Маріуполі по приміщенню басейну. Під завалами діти й вагітні

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У середу російські окупанти завдали авіаудару не лише по драмтеатру в Маріуполі, а й приміщенню басейну “Нептун”. Кількість жертв поки неможливо визначити.

Про це повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко надвечір 16 березня.

“Росіяни цілеспрямовано б’ють по цивільних! Ці покидьки прагнуть фізично знищити Маріуполь і маріупольців, які давно вже стали символом нашого опору. Сьогодні вони завдали авіаудару по драмтеатру і басейну “Нептун”, – написав Кириленко.

У драмтеатрі переховувалося, за попередніми даними, кілька сотень маріупольців. Що з ними тепер – невідомо, адже вхід до бомбосховища заблоковано уламками.

“Росіяни уже зараз починають брехати, наче там був штаб полку “Азов”. Але вони і самі чудово знають, що там були лише цивільні. Так само виключно цивільні перебували і в “Нептуні”. Тепер там під завалами, серед інших, вагітні жінки та жінки з дітьми. Це – чистий тероризм!” – йдеться в заяві голови ОВА.

За словами Кириленка, зараз неможливо встановити кількість жертв цих обстрілів, а також масштаби руйнувань.

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