Новий злочин РФ у Маріуполі: бомбовий удар по школі мистецтв, де ховалися діти й жінки

Рашистські війська обстріляли ще одне місце, де від російських бомб ховалися маріупольці – школу мистецтв.
Про це вранці в неділю, 20 березня, повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.
“Вчора російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців – жінки, діти та люди похилого віку. Відомо, що будівля зруйнована, а під завалами досі перебувають мирні люди. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється”, – зазначили в міськраді.
“Фашистські війська росії продовжують геноцид українського народу та мирних жителів Маріуполя. Кожен військовий злочинець відповість за свої злочини проти людства, проти маріупольців!” – ідеться в повідомленні.
Також у мерії нагадали, що частину жителів Лівобережного району Маріуполя насильно вивозять до росії.
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