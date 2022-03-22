Російський солдат здав Україні танк за винагороду і здався сам.
Про це у вівторок, 22 березня, повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.
“Російський солдат здав нам танк за винагороду! Як це відбувалось. Вже кілька тижнів в Нацполі ідентифікували телефони, якими користуються росіяни. Це українські номери. На ці телефони ми регулярно присилаємо смс, як здатись в полон і здати техніку”, – написав Андрусів.
Через кілька днів зателефонував “Міша”. Інформацію передали в Головне управління розвідки МОУ.
“Йому визначили місце куди під’їхати. Він під’їхав. З дрона переконались, що він сам і це не засада. Після цього спецназівці його затримали.
Виявилось, що з екіпажу танку залишився він один, решта втекли додому. Смислу воювати він не бачив. Додому повернутись не міг, оскільки командир сказав, що розстріляє і спише на бойові втрати.
Міша розповів, що їсти практично не залишилось, управління військами хаотичне і практично відсутнє. Деморалізація колосальна”, – переповідає радник міністра.
“Що з Мішею? Міша отримав дуже комфортні умови утримання. Він також отримає 10 тисяч доларів по завершенню війни і можливість податись на громадянство. До завершення війни він проживатиме в комфортних умовах з телевізором, телефоном, кухнею і душем. Так, що “русские сдаются”. Ще й з технікою”, – резюмував Андрусів.
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