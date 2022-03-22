“Ви для Москви – видатковий матеріал”: Резніков звернувся до мешканців тимчасово окупованих Донеччини й Луганщини

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Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до мешканців Донецька, Луганська, Макіївки, Горлівки, Єнакієвого, Алчевська, Червоного Луча, Краснодону та інших міст нашого Донбасу.

Текст опублікований у вівторок, 22 березня.

“Кремль розв’язав повномасштабну війну, прикриваючись словами, що «вас треба захистити». Ви краще за мене знаєте, чим насправді обернувся цей «захист». Не тільки для України загалом – а й для вас. Для ваших близьких та сусідів… Останніми днями українська армія все частіше бере в полон людей, яких російські окупанти насильно мобілізували та кинули у бій як гарматне м’ясо. Ми знаємо, і ви знаєте, що масштаби насильницької мобілізації збільшуються”, – написав він.

Зазначається, що мобілізовані з «ДНР» та «ЛНР» не входять до статистики втрат російської армії, бо вони “для Москви лише видатковий матеріал”.

“Для них вас немає. Незабаром кількість убитих мешканців ОРДЛО піде на тисячі”, – сказав міністр.

«Захисники» із росії нині знищують Маріуполь. В прямому сенсі. Все місто. Росіяни вже стерли з лиця землі Волноваху та низку інших міст. Великі руйнування на Луганщині. Московські орди «звільняють» регіон від шкіл, лікарень, доріг, підприємств. «Звільняють» Донецьку і Луганську області від дончан та луганчан. Їх цілком влаштує, якщо замість квітучого українського Донбасу залишиться нежива пустеля. А вас це влаштує? Ви, напевно, бачите, що плани росіян йдуть прахом. Українські воїни вже знищили понад 15 тисяч російських солдатів. Росія програє цю війну і впаде в хаос. Їй буде точно не до вас”.

Резніков наголосив, що Україна вважає мешканців ОРДЛО громадянами України.

“Якщо ви не вчиняли злочини – вам нічого не загрожує. З якимсь розбіжностями розберемося згодом. Вся наша країна – це різні Українці, ми можемо собі дозволити бути різними, бо ми вільний нарід. Але ми єдині. Намагайтеся у будь-який спосіб ухилитися від насильницької мобілізації. Це збереже вам життя. Якщо вас все одно забрали до російських військ, намагайтеся якнайшвидше перейти на бік української армії. Усі, хто вже склав зброю – у безпеці. Ми розберемося з усіма формальностями. Головне – уникнути непоправного і зберегти життя. Якщо ви вчинили злодіяння, але хочете врятуватися – тікайте. Або здайтеся. Тільки дуже швидко”, – застерігає міністр.

“Дієве каяття буде враховано. Якщо ви здаєтеся з технікою чи допоможете взяти в полон російського офіцера, можете розраховувати на пом’якшення покарання. І це буде справедливий суд, а не судилище, до якого вас намагалися привчити за ці 8 років. Ті, хто вчинив злочини, після відбування покарання матимуть можливість повернутися до нормального життя. Нам будуть потрібні робочі руки для відновлення Донбасу після очищення його від окупантів. А ви самі потрібні своїм сім’ям, своїм близьким”, – наголошує міністр.

“Пам’ятайте, час іде. Після звірств Росії у Маріуполі, Харкові, Сумах, Чернігові наші воїни налаштовані випалити всіх інтервентів та їхніх посібників розжареним залізом. Не опиніться серед них. Не помиліться”, – просить Резніков.

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