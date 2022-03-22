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“Ви для Москви – видатковий матеріал”: Резніков звернувся до мешканців тимчасово окупованих Донеччини й Луганщини

22/03/2022 12:12

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до мешканців Донецька, Луганська, Макіївки, Горлівки, Єнакієвого, Алчевська, Червоного Луча, Краснодону та інших міст нашого Донбасу. 

Текст опублікований у вівторок, 22 березня. 

“Кремль розв’язав повномасштабну війну, прикриваючись словами, що «вас треба захистити». Ви краще за мене знаєте, чим насправді обернувся цей «захист». Не тільки для України загалом – а й для вас. Для ваших близьких та сусідів… Останніми днями українська армія все частіше бере в полон людей, яких російські окупанти насильно мобілізували та кинули у бій як гарматне м’ясо.  Ми знаємо, і ви знаєте, що масштаби насильницької мобілізації збільшуються”, – написав він. 

Зазначається, що мобілізовані з «ДНР» та «ЛНР» не входять до статистики втрат російської армії, бо вони “для Москви лише видатковий матеріал”.

“Для них вас немає.  Незабаром кількість убитих мешканців ОРДЛО піде на тисячі”, – сказав міністр. 

«Захисники» із росії нині знищують Маріуполь.  В прямому сенсі.  Все місто.  Росіяни вже стерли з лиця землі Волноваху та низку інших міст.  Великі руйнування на Луганщині.  Московські орди «звільняють» регіон від шкіл, лікарень, доріг, підприємств. «Звільняють» Донецьку і Луганську області від дончан та луганчан. Їх цілком влаштує, якщо замість квітучого українського Донбасу залишиться нежива пустеля.  А вас це влаштує? Ви, напевно, бачите, що плани росіян йдуть прахом.  Українські воїни вже знищили понад 15 тисяч російських солдатів. Росія програє цю війну і впаде в хаос.  Їй буде точно не до вас”. 

Резніков наголосив, що Україна вважає мешканців ОРДЛО  громадянами України.

“Якщо ви не вчиняли злочини – вам нічого не загрожує.  З якимсь розбіжностями розберемося згодом. Вся наша країна – це різні Українці, ми можемо собі дозволити бути різними, бо ми вільний нарід. Але ми єдині. Намагайтеся у будь-який спосіб ухилитися від насильницької мобілізації.  Це збереже вам життя. Якщо вас все одно забрали до російських військ, намагайтеся якнайшвидше перейти на бік української армії. Усі, хто вже склав зброю – у безпеці.  Ми розберемося з усіма формальностями.  Головне – уникнути непоправного і зберегти життя. Якщо ви вчинили злодіяння, але хочете врятуватися – тікайте.  Або здайтеся. Тільки дуже швидко”, – застерігає міністр. 

“Дієве каяття буде враховано.  Якщо ви здаєтеся з технікою чи допоможете взяти в полон російського офіцера, можете розраховувати на пом’якшення покарання. І це буде справедливий суд, а не судилище, до якого вас намагалися привчити за ці 8 років. Ті, хто вчинив злочини, після відбування покарання матимуть можливість повернутися до нормального життя.  Нам будуть потрібні робочі руки для відновлення Донбасу після очищення його від окупантів.  А ви самі потрібні своїм сім’ям, своїм близьким”, – наголошує міністр.

“Пам’ятайте, час іде. Після звірств Росії у Маріуполі, Харкові, Сумах, Чернігові наші воїни налаштовані випалити всіх інтервентів та їхніх посібників розжареним залізом. Не опиніться серед них. Не помиліться”, – просить Резніков.

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