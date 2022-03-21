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“Не треба мати ілюзій. Попереду ще багато випробувань”: Резніков виступив із новим зверненням

21/03/2022 11:40

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що не треба мати ілюзій, адже у війні з Росією попереду ще багато випробувань. 

Таку думку висловив у понеділок, 21 березня, на сторінці у ФБ.

“Україна веде стратегічну оборонну операцію проти набагато чисельнішого противника і під загрозою наземного вторгнення білоруських військ. Ми зазнаємо втрат. Ворог руйнує наші міста і підриває економіку. Ситуація дуже непроста. Але поки збережено нашу армію, яка посилюється резервом, – ми будемо боротися. І переможемо!”, – сказав він.

За словами Резнікова, ворог вже не мріє захопити Київ, захлинувся на Чернігівщині та Сумщині, отримує болючих ударів під Харковом, на Миколаївщині, Херсонщині та Луганщині.

“Величезна роль у тому, що плани ворога зруйновані, а наша оборона стає активнішою – у героїчних захисників Маріуполя. Завдяки їхній самовідданості і надлюдській мужності врятовано десятки тисячі життів по всій України. Маріуполь сьогодні рятує і Київ, і Дніпро, і Одесу. Усі повинні це розуміти”, – додав міністр.

Мешканці Херсону, Енергодару та інших міст, які без зброї протестують проти російських окупантів, демонструють, що воля українського народу незламна, зазначив він.

“Як згадувалося раніше, ми домовилися не висвітлювати інформацію про постачання зброї. Але можу сказати, що за останні дні команда Міноборони доставила та передала ЗСУ 51 тис. бронежилетів 4 класу захисту за стандартами НАТО. Цей захист придбано переважно за кошти держбюджету, а отже – завдяки всім українцям. Ми працюємо цілодобово і готуємо наступні партії”, – зазначив він.

Резніков зауважив, що у Кремлі вже не знають, як пояснювати те, що відбувається, адже за ці дні вони поховали у регіонах росії більше солдат, ніж офіційно визнали своїх втрат. 

Очільник міноборони розповів, що наші захисники і захисниці майже повністю знищили цілу низку російських танкових, десантно-штурмових, інженерних та інших підрозділів, які вважалися «елітними», разом з їхніми очільниками. 

З початку повномасштабного вторгнення наші воїни збили майже 100 літаків та 120 гелікоптерів, знищили майже 500 танків і півтори тисячі бойових броньованих машин росіян. 

“Саме тому росія збирає найманців по всьому світу та робить відчайдушні спроби штовхнути у пекло війни з Україною ще й білоруські війська. Позиція нашої армії дуже чітка – усі загарбники отримають жорстку відсіч, хто б і звідки б вони не були. Ми це повторювали неодноразово”, – сказав Резніков.

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