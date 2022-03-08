Україна платитиме мільйонні премії за трофейну чи крадену авіацію росіян, – Арахамія

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Україна платитиме мільйонні премії за трофейну чи крадену авіацію росіян, а пілоти ЗС РФ зможуть отримати громадянство, якщо посприяють в цьому.

Про це у вівторок, 8 березня, повідомив глава фракції “Слуга народу” і член української делегації у переговорах з РФ Давид Арахамія.

“Державний концерн “Укроборонпром” готовий сплатити премію в 1 000 000 доларів США за угнаний чи трофейний літак. Також продовжує діяти програма 500 000 доларів США за захоплений гелікоптер в робочому стані”, – написав Арахамія на ФБ.

Він також додав, що пілотам РФ, котрі готові брати участь в цій програмі, гарантується видача громадянства вільної країни.

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