У Бучі окупант розстріляв багатодітного батька на очах у сина

Алла Нечепуренко з сином Юрієм. Фото: НДСЛ "Охматдит"

У місті Буча Київської області російський окупант безжально вбив батька багатодітної родини на очах у 14-річного сина. Чоловік попереджав, що у нього немає зброї, але це не зупинило ворожого солдата.

Про це вдень у вівторок, 22 березня, йдеться в повідомленні лікарні “Охматдит”.

Трагедія сталася 17 березня, коли 47-річний Руслан Нечепуренко разом із сином Юрієм вирушили за гуманітарною допомогою та ліками до центру окупованої Бучі, де мешкає сім’я. На той час у будинку родини майже два тижні не було газу, світла та води.

“Ми їхали на велосипедах, коли із-за будинку вийшов російський військовий. Ми зупинилися, підняли руки, сказали, що в нас немає зброї. Але солдат почав стріляти по батьку. Він впав. Далі військовий почав стріляти по мені, дві кулі потрапили в руку. Я повалився на землю. Солдат ще вистрелив в капюшон, але куля не зачепила голову”, – розповідає Юра.

За словами хлопця, він ще кілька хвилин пролежав на землі після того, як окупант спробував вбити його. Коли той пішов, Юрій побіг до найближчого притулку. Ним виявився дитсадок. Там підліткові надали першу медичну допомогу.

Після цього хлопець дістався додому і розповів матері та двом братам про загибель батька.

“Він (окупант – “Н”) запитав, куди вони (чоловік із сином – “Н”) йдуть. Чоловік відповів, що за харчами. Вони підняли руки і сказали, що загрози не представляють, що у них нічого протизаконного немає. У кожного були на руці білі пов’язки. Як пояснила дитина, тато в один момент повернувся, щоби побачити, як там син. І тоді ця тварюка почала в нього стріляти, на очах у сина”, – переказує слова сина дружина загиблого Алла Нечепуренко.

Вона наголосила, що росіянин стріляв прицільно: у серце та голову. Навіть не намагався налякати пострілами по руках чи ногах, а одразу хотів вбити чоловіка.

Жінка додала, що батько її синів помер одразу.

Сім’я Нечепуренків два дні не могла забрати тіло загиблого, щоби поховати його. Коли їм все ж вдалося повернутися за чоловіком, на його руці вже не було білої пов’язки. Її зняли російські військові.

Крім того, вбивця поцупив телефон, гаманець і навіть ключі від будинку.

Родина самотужки поховала батька на подвір’ї свого дому.

“Три мої сини залишилися без батька. Я розуміла, що мені необхідно рятувати дітей та себе. Нам повідомили, що 19 березня буде “зелений коридор”, втім до місця збору необхідно було дістатися самостійно. Ми йшли тією вулицею, де розстріляли мого чоловіка. Ми йшли і щосекунди молилися за своє життя. Ми чули вибухи поруч, нас зупиняли російські вбивці. Ми йшли і щосекунди прощалися з життям”, – згадує дружина загиблого.

Родині вдалося вціліти й евакуюватися на Черкащину. Однак невдовзі довелося приїхати до Києва в “Охматдит”, щоб зафіксувати всі поранення 14-річного Юрія.

Крім того, хлопцю потрібна медична допомога – він отримав кульове поранення в руку, передпліччя та палець.

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