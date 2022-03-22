“Підняли на небеса ворогів Аллаха!” Чеченські добровольці в бою на Київщині наваляли росіянам. ВІДЕО

Кадр відео

У мережі оприлюднили відео успішного бою, який провели чеченські добровольці проти російських загарбників в Україні.

Як передає “Новинарня“, в фейбуці відеофайли поширив 22 березня журналіст Ігор Аркуша.

“Чеченські добровольці із батальйону ім. Шейха Мансура, які воюють на боці України, дають бій оркам”, – прокоментував він.

Очевидно, бойові дії на відео відбуваються на території Київської області.

Сюжет показує, як бійці в камуфляжі ЗСУ ведуть бій поруч із залізничною платформою та коліями, активно застосовуючи, крім автоматичної стрілецької зброї, ручні протитанкові гранатомети РПГ-7 та кулемет ПКМ.

Бійці при цьому перемовляються чеченською мовою та вигукують “Аллаху акбар!”

Наприкінці видно, що на горизонті здіймається густий дим, а група чеченців ідуть стежкою та задоволено перемовляються.

Титри з перекладом: “Давай, Зумсо, стріляй!”, “Такі в нас леви”, “Так атакували, що синій дим пішов! Леви Аллаха! Аллаху акбар!”, “Підняли на небеса ворогів Аллаха!” тощо.

Як можна зрозуміти, першоджерелом основного відео, датованим 22 березня, є YouTube- та телеграм-канал Nizam Channel.

Це канал Анзора Масхадова – сина покійного президента Чеченської республіки Ічкерія Аслана Масхадова.

“Слава Богу, що є ці документальні зйомки. А то деякі люди сприймають чеченомовну піхоту Путіна (“кадировців” – “Н”) як справжніх чеченців. Ось на цих кадрах видно, за кого воюють справжні чеченці, сини Кавказу. Нехай продовжить Всевишній ваші дні, дорогі воїни Ічкерії”, – пише в коментарях до відео один із користувачів.

Чеченський батальйон на службі Україні

Добровольчий чеченський батальйон імені Шейха Мансура воює за Україну з 2014 року. Він складається переважно з чеченців, які емігрували з Росії після російсько-чеченських воєн.

Названо на честь лідера кавказьких горців кінця XVIII століття шейха Мансура.

Командир батальйону — Муслім Чеберлоєвський.

З початком російського вторгнення 24 лютого 2022 року цей батальйон поновив активні бойові дії на боці ЗС України.

16 березня з’явилося відео, що фіксує, як чеченські добровольці ліквідували російських солдатів.

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